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台南市5月受理詐欺案1299件 前三名是這些手法占4成

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局與金融機構、超商業者聯手阻詐，打擊詐欺集團，5月分攔阻詐騙款項逾1億370萬元，市長黃偉哲今天下午召開治安會報，公開表揚有功人員；據統計，全市5月分詐欺受理件數1299件，高發詐欺案類前3名分別是，假投資、假網拍與解除分期付款。

台南市5月份詐欺案件受理件數1299件，高發詐欺案類前3名占4成，分別是，假投資占18.55%、假網拍占10.93%、解除分期付款（騙賣家）占10.78%；被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占59.18%、次依序為23歲以下占18.52%、50歲至64歲占16.82%、65歲以上占5.48%。

被害人職業，則以無業占24.98%最多，次依序為專業技術人員占22.87%、基層技術工及勞力工占20.67%、服務工作人員占19.42%、學生族群占12.06%；以行政區域比較，受理數以永康區216件最多，次依序為安南區140件、東區103件，提醒市民朋友要多加注意。

5月間，有超商店員發現一名疑似詐騙車手男子在店內與被害人面交，機警使用QRCORE簡訊報案，讓員警順利查獲林姓車手；經了解被害人在臉書上認識暱稱「風華」男子，聲稱加入投資網站穩賺不賠、保證獲利，加入會員後，依約至超商面交，所幸警方為他成功守住60萬元。

黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位，分別有國泰人壽台南分公司、聯邦銀行府城分行、中國信託東台南分行、中國信託中台南分行、台新銀行台南分行、土地銀行白河分行、台新銀行後甲分行、全家超商安定新港口門市及全家超商東平門市。

黃偉哲接續表揚警察局近期偵破多起社會重大矚目案件有功人員，第五分局破獲強盜案、刑事警察大隊、第一及第六分局分別偵破假投資詐欺集團、假愛情詐騙機房案，成功逮捕多名犯嫌到案，打擊詐欺集團，查扣不法所得，展現警方打擊犯罪決心。

黃偉哲讚許「打詐台南隊」在「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」五大面向的努力，透過防詐大使譚艾珍與民眾面對面座談，強化市民識詐觀念宣導，結合金融及超商業者力量，攔阻成功件數、金額持續上升，共同守護市民荷包。

警察局長林國清表示，詐騙手法日新月異，高獲利必定伴隨高風險，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如有疑問可到鄰近派出所或撥打165反詐騙專線諮詢，亦可自行上「165打詐儀表板」網站瀏覽最新防詐訊息及詐騙案例解析，提升自我反詐意識。

黃偉哲表揚第五分局。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表揚第六分局。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲表揚刑事警察大隊。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲今天下午公開表揚5月份金融機構及超商業者成功阻詐182件、有功人員273位。記者袁志豪／翻攝
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黃偉哲表揚第一分局。記者袁志豪／翻攝
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