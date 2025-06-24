假出金電信詐團律師涉洩密 檢方約談2律師、10詐團幹部會計

全台最大「假出金電信詐欺水房」美樂詐騙集團數月內匯款予全台5080名被害人8.5億餘元，詐騙高達157億餘元，今年4月台北地檢署起訴女主嫌歐俞彤等80人，吳姓男友則躲藏柬埔寨。今檢方再度執行斬金專案，約談美樂集團共犯陳姓、徐姓律師及10名集團幹部、會計等共12人到案。

台北地檢署今執行斬金專案，約談替詐團成員辯護的陳姓、徐姓律師，懷疑2人涉嫌洩漏偵查給詐團幹部，也約談美樂10名幹部、會計等成員到案。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑警大隊溯源，破獲假出金詐欺水房去年5月成立的「美樂公司」，追出美樂集團據點遍布全台，每日經手詐欺贓款達數千萬元甚至上億元，全案北檢今年4月偵結，追出95名詐團成員、羈押其中52人，共起訴80人。

檢方調查，該詐團機房成員架設2230個「假投資網站及應用程式」，招攬被害人投資，再派出「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式，小額匯款「出金」至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，讓被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。

檢方統計，去年5月1日至今年1月7日，有多達1萬9274筆匯款紀錄。金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元。

檢方針對歐俞彤替詐團涉金流斷點，維繫本案詐欺集團組織發展、延續及運作，其情節及惡性均屬特別重大，求處25年以上徒刑，擔任美樂公司管理階層、送水出金等11人求處應執行20年以上徒刑。