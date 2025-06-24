無言！25歲女缺錢當車手 被逮卻有錢請律師打官司

37歲劉姓男子在網路誤信投資廣告，遭詐騙集團騙走19萬元，向警方求助，當詐團再聯繫他交付加碼的40萬元時，警方將計就計，埋伏在取款地點，當時逮獲25歲的蔡姓女車手。這名女車手辯稱缺錢才當車手，但被逮後，卻有錢請律師打官司，讓員警搖頭不已。

警方調查，此一詐騙案件，經查是詐騙集團利用YOUTUBE刊登「K線秘訣股票必看、巨量不破後勢必火」等股票假投資影片廣告，內容均以簡體字呈現，誘騙劉男觀看影片加LINE並下載APP操作股票買賣，讓他誤信「穩賺不賠」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓他誤信真有投資獲利，再聯繫約面交加碼投資40萬元。

當詐騙集團再約面交40萬元，劉男本月20日向和美分局和美派出所報案，陳述被騙經過，警方告訴他這是詐騙案件，即與他配合，將計就計，在約定的咖啡廳部署埋伏，發現前來取款的是個女車手，待雙方面交時，上前盤查，將這名25歲蔡姓女車手當場逮獲，查扣40萬元、工作證、存款憑證等相關證物。