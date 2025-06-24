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無言！25歲女缺錢當車手 被逮卻有錢請律師打官司

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

37歲劉姓男子在網路誤信投資廣告，遭詐騙集團騙走19萬元，向警方求助，當詐團再聯繫他交付加碼的40萬元時，警方將計就計，埋伏在取款地點，當時逮獲25歲的蔡姓女車手。這名女車手辯稱缺錢才當車手，但被逮後，卻有錢請律師打官司，讓員警搖頭不已。

警方調查，此一詐騙案件，經查是詐騙集團利用YOUTUBE刊登「K線秘訣股票必看、巨量不破後勢必火」等股票假投資影片廣告，內容均以簡體字呈現，誘騙劉男觀看影片加LINE並下載APP操作股票買賣，讓他誤信「穩賺不賠」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓他誤信真有投資獲利，再聯繫約面交加碼投資40萬元。

當詐騙集團再約面交40萬元，劉男本月20日向和美分局和美派出所報案，陳述被騙經過，警方告訴他這是詐騙案件，即與他配合，將計就計，在約定的咖啡廳部署埋伏，發現前來取款的是個女車手，待雙方面交時，上前盤查，將這名25歲蔡姓女車手當場逮獲，查扣40萬元、工作證、存款憑證等相關證物。

警方指出，這名女車手來自外縣市，辯稱沒有工作因缺錢才打工充當女車手，每天收入兩千元，她被逮後，警方偵詢後，將蔡姓女車手依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，她則委請律師辯護。員警感慨，蔡女以缺錢花用為由，充當車手打工，卻還有錢請律師打官司，令人不解。

25歲蔡姓女車手與被害人約在咖啡廳面交現款時，被警方查獲。圖／警方提供
25歲蔡姓女車手與被害人約在咖啡廳面交現款時，被警方查獲。圖／警方提供
25歲蔡姓女車手與被害人約在咖啡廳面交現款時，被警方查獲。圖／警方提供
25歲蔡姓女車手與被害人約在咖啡廳面交現款時，被警方查獲。圖／警方提供

車手 詐騙集團 律師

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