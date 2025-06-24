刑事警察局持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關作為，為有效宣導識詐訊息及打擊金融詐騙犯罪，攜手渣打銀行於今(24)日簽署反詐騙合作意向書，由刑事警察局副局長邱紹洲率領打詐相關團隊，與渣打銀行總經理邢保利共同舉行簽署儀式。

刑事局攜手渣打銀行簽署反詐騙合作意向書。圖：刑事局提供

刑事局表示，根據警政署「165打詐儀錶板」數據，今(114)年5月的每日平均受理詐騙件數為516件、財損2億8200萬餘元，比去年8月的平均數(件數為685件、財損4.4億餘元)分別下降25%與36%，顯示相關打詐政策已呈現初步效果，這些數據也證明民眾對於詐騙的防範能力已明顯提升。

刑事警察局副局長邱紹洲率領打詐相關團隊，與渣打銀行總經理邢保利共同舉行簽署儀式。圖：刑事局提供

然而，刑事局指出，當前詐騙手法仍以假投資詐騙及假交友投資詐騙為大宗。詐騙集團在各種網路社交平臺假藉投資名人名義投放各種「高獲利」、「低風險」的廣告，企圖吸引被害人加入LINE投資群組，等到被害人加入後，就開始以各種話術要求被害人下載並操作投資平台或APP。起初詐騙集團會先給被害人小額獲利嘗甜頭，加上帳面的金額不斷增加，使得被害人更加確信，進而繼續加碼，甚至為籌湊資金，有解除保單、抵押不動產的情形。等到被害人想要提領獲利金額時，詐騙集團立即將被害人踢出群組。畢生積蓄被騙光，導致家庭破碎，有的甚至尋短輕生。因此，刑事局希望透過與渣打銀行簽署MOU，強化相關部門工作夥伴的警覺及相關知能，當客戶疑似受騙時，能在第一線即時攔阻並通報警方處置。

邱紹洲現場致詞表示，渣打銀行在協助打擊詐欺方面表現非凡，經統計114年1至5月，渣打銀行攔阻詐騙件數達35件、金額達1825萬餘元，高度展現企業社會責任，對於守護客戶辛勤所得不遺餘力。此次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙之風險；藉此機會，也請渣打銀行多多向客戶推廣「165打詐儀錶板」網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，在第一線把關客戶的財產安全。

刑事局強調，該局將與渣打銀行將透過密集的交流、合作，運用彼此資源打擊詐騙犯罪，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局攜手渣打銀行 打擊詐騙犯罪