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網路簡單審核就稱貸款通過可匯20萬 他立即要開通帳戶險成洗錢犯

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚；行員通報警方到場，經警員耐心詢問，竟是徐在網路上申辦貸款，對方稱已審核通過要撥款，要徐提供帳戶，警方立即提醒，可能開通就成為詐騙共犯。

台南市安南區徐姓男子本月13日透過社群平台TikTok，接觸自稱「邦霖貸專員-patty」、使用女性頭像的人士，對方聲稱為「亞太普惠金融科技」人員，並以低利貸款為誘因，要求徐提供身分證、帳戶與財力證明等資料；因徐缺錢，向對方聲請貸款20萬元。

隨後對方表示審核通過，要匯款20萬元給徐，但徐在海佃路凱基銀行的帳戶因許久沒有使用，已經暫時被關閉，對方請徐去開通帳戶；徐昨天上午11時許前往銀行，表示他有資金要入帳，請行員幫忙解開帳戶。由於徐很久都沒有資金往來，卻突然有20萬元，行員詢問來源。

徐僅稱是要辦理貸款，對方要匯款給他，行員覺得與一般交易情況有異，通報轄區第三警分局海南派出所協助處理，警員劉奕廷、莊盛然獲報後到場；警方檢視對話紀錄，發現徐姓男子輕易通過審核，就能有20萬元貸款，明顯有異，告知是典型假貸款、真詐騙手法。

警方指出，合法的借貸公司不會這麼輕易就匯款，如果徐開啟帳戶，讓對方的錢轉入，徐可能就會變成警示帳戶，也成為詐騙集團共犯；當被害人報案，警方追到徐的身上，徐不但會官司纏身判刑，還要賠償被害人的損失，而且徐一毛錢都拿不到。

警方勸徐若有借貸需求應循合法金融管道，切勿輕信網路訊息，徐聽取建議後立即停止辦理相關程序，打消貸款念頭，並對警方與行員的即時協助表達感謝。

分局呼籲，詐騙手法日新月異，網路社群平台亦成為詐騙集團常見的行騙工具，民眾若接獲類似貸款或投資訊息，應保持警覺，避免提供個人資料，必要時可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，守護自身財產安全。

徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚，差點成為詐騙共犯。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚，差點成為詐騙共犯。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚，差點成為詐騙共犯。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子前往銀行表示要開通多年沒有使用的帳戶，經行員關心詢問，徐稱有20萬元資金要入帳，卻對來源說不清楚，差點成為詐騙共犯。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 網路 社群

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