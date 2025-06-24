結交30年友人告知「手頭緊」 藝人曹蘭巧回未上當

藝人曹蘭移居台東多年，今天應台東縣警局邀請現身反詐，她表示，自己遇過3次詐騙，第一次是接到假冒健保局人員來電，告知健保卡被冒用，第二次及第三次都是通訊軟體的Line詐騙，假友人要求網路投票及借錢，她回應「我手頭也很緊」，最後未上當，希望大家要查證清楚，不要輕易上當。

台東縣警察局長蔡燕明今早會同副縣長王志輝召開防詐記者會。蔡指出，內政部警政署165打詐儀錶板統計顯示，台東縣5月份受理詐騙119件、財損金額3269.7萬元，5大手法依序為「假投資」、「假網拍」、「盜用LINE帳號」、「假借貸」、「騙取金融帳號」。

藝人曹蘭出席記者會分享遭詐騙經驗，她說，有人假冒健保局員工打電話給她，對方來電告知她的健保卡被冒用，所幸當下向朋友詢問，確定是詐騙電話。此外，有人冒用Line好友要求曹蘭幫忙網路投票衝人氣，上月又有位認識30年，沒有常聯絡的朋友透過Line告知「最近手頭有點緊」，要向曹蘭周轉現金。

曹蘭說，她原本想幫忙，但金額超過能力範圍，所以委婉告知「不好意思，我手頭也很緊，沒辦法幫助你」，後來又來訓借錢，她就直接刪除好友。