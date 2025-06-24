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詐欺猖獗 全台監所超收逾300人
矯正署長周輝煌昨在立法院表示，全台核定收容人六萬○五五二人，最新數據達六萬○九四五人，超收逾三○○人，主因是詐欺猖獗，其中以桃園監獄、桃園女子監獄最嚴重，將視各監所超收比例辦理移監，原則上從北部移至中南部。
立院司法及法制委員會昨邀法務部、矯正署、健保署等機關，就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告，立委關切監所超收。
民進黨立委陳培瑜指出，法務部前部長邱太三過去承諾，希望二○二○年達成「一人一床」、「監所零超收」，今年五月底卻出現超收，是否為近年詐騙猖獗、各部會積極查辦成果？收容人越來越多，儘管各部會積極打擊詐欺，「壞人比我們更用功」，有何因應措施？
周輝煌回應，收容人突破六萬人，詐欺犯上升為第一名；詐騙集團普遍有不勞而獲心態，矯正署將加強技能訓練、法治宣導，依各監所超收比例辦理移監，原則上從北部移到中南部。
國民黨立委羅智強問，桃園女子監獄超收率百分之四十六，每名收容人標準空間為何？周輝煌說，法律沒特別規定，過往大多是每人零點七坪，後來司法改革有人建議人道化，矯正署朝此方向努力。
法務部次長黃世杰表示，啟動八德外役監獄、彰化看守所擴遷建工程，推動桃園女子監獄、台北看守所及女子看守所擴遷建計畫，很多硬體沿用既有建築物，若沒改建很難改善，將視國家財政狀況爭取相關中長程計畫。
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