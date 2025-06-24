聽新聞
0:00 / 0:00

詐欺猖獗 全台監所超收逾300人

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

矯正署長周輝煌昨在立法院表示，全台核定收容人六萬○五五二人，最新數據達六萬○九四五人，超收逾三○○人，主因是詐欺猖獗，其中以桃園監獄、桃園女子監獄最嚴重，將視各監所超收比例辦理移監，原則上從北部移至中南部。

立院司法及法制委員會昨邀法務部、矯正署、健保署等機關，就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告，立委關切監所超收。

民進黨立委陳培瑜指出，法務部前部長邱太三過去承諾，希望二○二○年達成「一人一床」、「監所零超收」，今年五月底卻出現超收，是否為近年詐騙猖獗、各部會積極查辦成果？收容人越來越多，儘管各部會積極打擊詐欺，「壞人比我們更用功」，有何因應措施？

周輝煌回應，收容人突破六萬人，詐欺犯上升為第一名；詐騙集團普遍有不勞而獲心態，矯正署將加強技能訓練、法治宣導，依各監所超收比例辦理移監，原則上從北部移到中南部。

國民黨立委羅智強問，桃園女子監獄超收率百分之四十六，每名收容人標準空間為何？周輝煌說，法律沒特別規定，過往大多是每人零點七坪，後來司法改革有人建議人道化，矯正署朝此方向努力。

法務部次長黃世杰表示，啟動八德外役監獄、彰化看守所擴遷建工程，推動桃園女子監獄、台北看守所及女子看守所擴遷建計畫，很多硬體沿用既有建築物，若沒改建很難改善，將視國家財政狀況爭取相關中長程計畫。

詐騙 監獄

延伸閱讀

桃園「大溪大禧」28日登場 老街限行人徒步、周邊交管

地質敏感！桃園介壽國中舊操場變停車場 7月供觀光停車

婚戒戴40年紅腫發麻卡住 桃園婦求救消防「剪斷」解圍

全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

相關新聞

誘裝APP間諜軟體 詐團跨國盜網銀存款

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載假ＡＰＰ，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行帳號及密碼盜轉存...

詐欺猖獗 全台監所超收逾300人

矯正署長周輝煌昨在立法院表示，全台核定收容人六萬○五五二人，最新數據達六萬○九四五人，超收逾三○○人，主因是詐欺猖獗，其...

支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心

165反詐騙諮詢專線員警日夜奮戰，24小時全年無休守護民眾免受詐騙威脅，刑事警察局估算今(114)年1月至5月期間，已提供全國民眾將近18萬通反詐騙電話服務、通報金融機構圈存攔阻約1.28億元的被害款項。．．．

台南7旬翁600萬房產險遭詐騙 「地籍異動即時通」攔阻成功

高齡者因可能有較高額的存款、不動產，容易成為詐騙集團眼中獵物，且因健康憂慮、投資獲利的期望，以及對現代通訊技術和資訊不熟...

台中警民合作誘捕投資詐騙 竟是75歲婦人當車手

台中警民日前合作誘捕一名詐騙車手，員警意外發現75歲婦人竟是車手，據了解，婦人因兒子是低收入戶無力撫養母親，婦人獨居又缺...

全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

法務部矯正署長周輝煌今天在立法院表示，全台核定收容人為6萬552人，目前最新數據已高達6萬945人，超收逾300人，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。