誘裝APP間諜軟體 詐團跨國盜網銀存款

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載「銘羊天下」APP，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行資料盜轉存款。記者張議晨／翻攝

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載假ＡＰＰ，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行帳號及密碼盜轉存款，至少騙走四九五萬元。橋頭地檢署昨將蔡姓男子等四名幹部依加重詐欺罪、洗錢防制法等起訴，求刑八年；李未到案，發布通緝。

檢警調查，李姓男子招募蔡姓、謝姓、吳姓男子及陳姓女子，在高雄市、澎湖縣架設機房，由同夥上網假扮電商賣家，透過社群軟體刊登廣告，待新加坡、馬來西亞人用WhatsApp聯繫，李等人要求以手機下載「銘羊天下」ＡＰＰ以利消費。

該ＡＰＰ暗藏間諜軟體，李等人可自後台掌握被害人手機訊息，被害人完成安裝後，被要求使用網銀轉帳付款，登入網銀時被間諜軟體取得帳密；李等人操控手機黑屏，讓被害人無法使用，再登入被害人網銀轉帳至詐團的人頭帳戶。

新加坡被害人當地報案，星國警方請求我檢警協助。橋檢清查，李等人至少向數名被害人騙走四九五萬元，去年五月指揮刑事局、高雄市刑警大隊拘提蔡、謝、吳、陳，查扣價值二千萬元房產及虛擬貨幣。

檢方昨依非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財、三人以上犯加重詐欺、入侵與電腦相關設備、無故取得他人與電腦相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪，將蔡等四人起訴。