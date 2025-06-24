聽新聞
0:00 / 0:00

誘裝APP間諜軟體 詐團跨國盜網銀存款

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載「銘羊天下」APP，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行資料盜轉存款。記者張議晨／翻攝
李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載「銘羊天下」APP，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行資料盜轉存款。記者張議晨／翻攝

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載假ＡＰＰ，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行帳號及密碼盜轉存款，至少騙走四九五萬元。橋頭地檢署昨將蔡姓男子等四名幹部依加重詐欺罪、洗錢防制法等起訴，求刑八年；李未到案，發布通緝。

檢警調查，李姓男子招募蔡姓、謝姓、吳姓男子及陳姓女子，在高雄市、澎湖縣架設機房，由同夥上網假扮電商賣家，透過社群軟體刊登廣告，待新加坡、馬來西亞人用WhatsApp聯繫，李等人要求以手機下載「銘羊天下」ＡＰＰ以利消費。

該ＡＰＰ暗藏間諜軟體，李等人可自後台掌握被害人手機訊息，被害人完成安裝後，被要求使用網銀轉帳付款，登入網銀時被間諜軟體取得帳密；李等人操控手機黑屏，讓被害人無法使用，再登入被害人網銀轉帳至詐團的人頭帳戶。

新加坡被害人當地報案，星國警方請求我檢警協助。橋檢清查，李等人至少向數名被害人騙走四九五萬元，去年五月指揮刑事局、高雄市刑警大隊拘提蔡、謝、吳、陳，查扣價值二千萬元房產及虛擬貨幣。

檢方昨依非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財、三人以上犯加重詐欺、入侵與電腦相關設備、無故取得他人與電腦相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪，將蔡等四人起訴。

詐騙 APP

延伸閱讀

租電商帳號狂賣山寨貨！空殼公司獲利逾6百萬 10人落網

APP植入「間諜軟體」高端詐團遠端操控洗劫被害人帳戶

存款30萬想送自己13萬名錶當生日禮物！陳重銘提醒：很貴不代表準確

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金！ 78歲婦栽在客服人員手上

相關新聞

誘裝APP間諜軟體 詐團跨國盜網銀存款

李姓男子組詐騙集團假冒電商賣家，騙新加坡、馬來西亞買家以手機下載假ＡＰＰ，趁機植入間諜軟體，竊取網路銀行帳號及密碼盜轉存...

詐欺猖獗 全台監所超收逾300人

矯正署長周輝煌昨在立法院表示，全台核定收容人六萬○五五二人，最新數據達六萬○九四五人，超收逾三○○人，主因是詐欺猖獗，其...

支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心

165反詐騙諮詢專線員警日夜奮戰，24小時全年無休守護民眾免受詐騙威脅，刑事警察局估算今(114)年1月至5月期間，已提供全國民眾將近18萬通反詐騙電話服務、通報金融機構圈存攔阻約1.28億元的被害款項。．．．

台南7旬翁600萬房產險遭詐騙 「地籍異動即時通」攔阻成功

高齡者因可能有較高額的存款、不動產，容易成為詐騙集團眼中獵物，且因健康憂慮、投資獲利的期望，以及對現代通訊技術和資訊不熟...

台中警民合作誘捕投資詐騙 竟是75歲婦人當車手

台中警民日前合作誘捕一名詐騙車手，員警意外發現75歲婦人竟是車手，據了解，婦人因兒子是低收入戶無力撫養母親，婦人獨居又缺...

全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

法務部矯正署長周輝煌今天在立法院表示，全台核定收容人為6萬552人，目前最新數據已高達6萬945人，超收逾300人，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。