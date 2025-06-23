快訊

一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

討好川普卻遭背叛 以伊衝突升高恐重創波斯灣國家經濟

支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心

桃園電子報／ 桃園電子報

165反詐騙諮詢專線員警日夜奮戰，24小時全年無休守護民眾免受詐騙威脅，刑事警察局估算今(114)年1月至5月期間，已提供全國民眾將近18萬通反詐騙電話服務、通報金融機構圈存攔阻約1.28億元的被害款項。然而，在卓越的工作成效背後，每位警察人員仍需面對來自工作、家庭、生活等各方面的壓力與情緒負擔，基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師及TVBS信望愛永續基金會等單位，深感165專線是反詐騙工作的中堅力量，因此今(23)日發起「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」，用行動支持165專線員警。

S 119980100
基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師及TVBS信望愛永續基金會等單位發起「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」。圖：刑事局提供

刑事局表示，基督教文化交流協會與參與教會，今日在165專線駐地舉辦「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」起始儀式。在未來一年中，由財團法人基督教台灣信義會士林真理堂、台灣基督長老教會林口教會、財團法人中華基督教行道會光之城教會及基督教會竹東靈糧堂等教會，自發性提供物資及身心關懷活動，旨在建立165專線員警的關懷網絡，增強員警的使命感，讓165專線員警感受到來自社會大眾的溫暖與支持。

S 119980099
基督教文化交流協會理事長致贈乾糧、喉糖及咖啡等實用物資，刑事局長周幼偉則回贈感謝狀。圖：刑事局提供

刑事局提到，會中由協會理事長致贈乾糧、喉糖及咖啡等實用物資，刑事局長周幼偉則回贈感謝狀，並在溫馨的大合照後圓滿結束。

本文章來自《桃園電子報》。原文：支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心

延伸閱讀：

  1. 桃園民政局攜手景福宮 台灣燈會祈福卡心願隨祥煙升空
  2. 日本學者桃園取經 提升幼教品質 

警察 詐騙集團 詐騙 詐欺 桃園

延伸閱讀

裕文國小獲澳洲學校管弦樂節金賞獎 創台灣首例

刑事局破合金包「黃金」洗錢7700萬 等同5間銀樓籌備量

前刑事局副局長、中信保全總經理林昆煌 71歲染新冠驟逝

宣導反詐騙與反洗錢 調查局長擔任中職開球來賓

相關新聞

台中警民合作誘捕投資詐騙 竟是75歲婦人當車手

台中警民日前合作誘捕一名詐騙車手，員警意外發現75歲婦人竟是車手，據了解，婦人因兒子是低收入戶無力撫養母親，婦人獨居又缺...

支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心

165反詐騙諮詢專線員警日夜奮戰，24小時全年無休守護民眾免受詐騙威脅，刑事警察局估算今(114)年1月至5月期間，已提供全國民眾將近18萬通反詐騙電話服務、通報金融機構圈存攔阻約1.28億元的被害款項。．．．

台南7旬翁600萬房產險遭詐騙 「地籍異動即時通」攔阻成功

高齡者因可能有較高額的存款、不動產，容易成為詐騙集團眼中獵物，且因健康憂慮、投資獲利的期望，以及對現代通訊技術和資訊不熟...

全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

法務部矯正署長周輝煌今天在立法院表示，全台核定收容人為6萬552人，目前最新數據已高達6萬945人，超收逾300人，主要...

APP植入「間諜軟體」高端詐團遠端操控洗劫被害人帳戶

橋頭地檢署偵辦跨國詐團，該團利用假APP「銘羊天下」誘騙被害人下載，並在內植入間諜軟體竊取被害人手機資料，趁被害人登入網...

認真上班下午2點後才外出買午餐 員警順道逮捕詐團女車手

彰化縣員林警分局村上派出所巡佐賴志騰外出買午餐，路過員林市員新合庫前面，發現一名女子疑似車手，賴志騰立刻通報線上警力支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。