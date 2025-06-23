165反詐騙諮詢專線員警日夜奮戰，24小時全年無休守護民眾免受詐騙威脅，刑事警察局估算今(114)年1月至5月期間，已提供全國民眾將近18萬通反詐騙電話服務、通報金融機構圈存攔阻約1.28億元的被害款項。然而，在卓越的工作成效背後，每位警察人員仍需面對來自工作、家庭、生活等各方面的壓力與情緒負擔，基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師及TVBS信望愛永續基金會等單位，深感165專線是反詐騙工作的中堅力量，因此今(23)日發起「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」，用行動支持165專線員警。

基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師及TVBS信望愛永續基金會等單位發起「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」。圖：刑事局提供

刑事局表示，基督教文化交流協會與參與教會，今日在165專線駐地舉辦「用愛守護正義165員警關懷行動計畫」起始儀式。在未來一年中，由財團法人基督教台灣信義會士林真理堂、台灣基督長老教會林口教會、財團法人中華基督教行道會光之城教會及基督教會竹東靈糧堂等教會，自發性提供物資及身心關懷活動，旨在建立165專線員警的關懷網絡，增強員警的使命感，讓165專線員警感受到來自社會大眾的溫暖與支持。

基督教文化交流協會理事長致贈乾糧、喉糖及咖啡等實用物資，刑事局長周幼偉則回贈感謝狀。圖：刑事局提供

刑事局提到，會中由協會理事長致贈乾糧、喉糖及咖啡等實用物資，刑事局長周幼偉則回贈感謝狀，並在溫馨的大合照後圓滿結束。

本文章來自《桃園電子報》。原文：支持165反詐騙工作 基督教文化交流協會關懷員警身心