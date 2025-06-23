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台南7旬翁600萬房產險遭詐騙 「地籍異動即時通」攔阻成功

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

防詐神隊友「地籍異動即時通」發揮即時攔阻功效，阻止老翁受騙。圖／南市地政局提供
防詐神隊友「地籍異動即時通」發揮即時攔阻功效，阻止老翁受騙。圖／南市地政局提供

高齡者因可能有較高額的存款、不動產，容易成為詐騙集團眼中獵物，且因健康憂慮、投資獲利的期望，以及對現代通訊技術和資訊不熟悉等原因，容易落入詐騙集團的陷阱中。台南有名7旬老翁遭詐騙集團看中，到地政申請600萬元抵押權設定案，幸好有申請地籍異動即時通，即時阻止詐騙情事發生。

台南市地政局表示，近日歸仁地政事務所接獲一名77歲老翁申請600萬元抵押權設定案，因該名民眾曾經申請地籍異動即時通，且將第2組通報電話設定為子女的手機號碼，所以抵押權設定案收件同時，子女立刻收到歸仁地政的簡訊通知。

晚上子女與父親懇談後，發覺父親是因受到近期認識的朋友慫恿推薦投資商品，隱瞞家人欲將名下房產設定抵押借款，疑似遭受投資詐騙，翌日隨即陪同父親至歸仁地政提出異議，停止辦理抵押權設定，即時防杜600萬元詐騙情事。

地政局長陳淑美表示，高齡者被詐騙的常見有「假投資詐騙」、「感情詐騙」、「假檢警詐騙」等3種類型，利用高齡者對於金錢、健康、孤獨等不安因素，以親切的態度和長輩建立信任後，再用各種手段騙取長輩的財產。欲避免自己成為詐騙集團口中的肥羊，首要任務就是多認識詐騙態樣，提高防詐意識；呼籲民眾多關心家中高齡者的身心狀況及日常生活情形，也是防杜詐騙的有效途徑。而民眾申辦地籍異動即時通服務，並將通報電話多設定一組為信任之親友，如同多一層把關阻詐機制

歸仁地政主任鄭炳源說明，不動產所有權人申辦「地籍異動即時通」服務，並設定自己或信任的親友為聯絡人，未來不動產遇有買賣、拍賣、抵押權設定及書狀補給等12種登記案件，聯絡人就能第一時間接到簡訊或電子郵件通知，即時阻止詐騙。如有相關疑問，可洽南市各地政事務所登記課諮詢。

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