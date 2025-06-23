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台中警民合作誘捕投資詐騙 竟是75歲婦人當車手
台中警民日前合作誘捕一名詐騙車手，員警意外發現75歲婦人竟是車手，據了解，婦人因兒子是低收入戶無力撫養母親，婦人獨居又缺錢才當車手，警方仍依詐欺罪嫌將她移送法辦。
東勢警分局表示，楊姓女子本月15日中午向東勢分局新社分駐所報案，稱其從IG的廣告團購商品發現一則投標35萬即可獲利150萬，以「輕鬆投資、穩賺不賠獲利」的投資詐騙手法，隨即報警配合警方實施誘捕，當場逮捕車手75歲張老婦人。
警方調查，楊女舉發的詐騙手法，從IG的廣告按到團購的社群相關資訊，標榜不用囤貨不用銷售用手機即可創業，每天都有人在群組裡分享認購商品得到的「價差收益」，及收到滿額認購的「電器產品」使用分享。
詐騙集團佯稱投標35萬元買下商品，認購商品當日就會被搶單完畢，3到4天後就會收到款項分潤獲利150萬，目前為止都沒有滯銷，也說明會找人收款簽立收據，配合金流公司收款。
警方研判，這種以「輕鬆投資、穩賺不賠獲利」的投資詐騙手法，詐騙集團通常會食髓知味持續的與被害人聯繫。東勢分局偵查隊、新社分駐所所長林欽棋、副所長郭文達將計就計，由副所長郭文達教導楊女與詐欺集團用LINE諜對諜的對話，再由楊女佯裝為預售屋服務員，配合警方實施誘捕。
本月18日下午相約面交，警方也喬裝成預售屋人員，和詐欺集團成員約在預售屋中心斜對面交款，75歲婦人出現假裝問路，試探是否有警方埋伏，員警等待雙方交付贓款時，上前逮捕詐團車手婦人，現場查扣誘捕用假鈔35萬元、收據、工作手機等贓證物，將持續向上溯源追查其他詐欺上游、共犯。
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