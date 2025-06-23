全台監所今年超收逾300人 矯正署指因詐欺案件猖獗

法務部矯正署長周輝煌今天在立法院表示，全台核定收容人為6萬552人，目前最新數據已高達6萬945人，超收逾300人，主要是因為詐欺案件猖獗。其中又以桃園監獄、桃園女子監獄最為嚴重，未來會視超收比例辦理移監，原則上將從北部移到中南部。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、法務部矯正署、衛福部健保署等單位列席就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告，民進黨立委陳培瑜、國民黨立委羅智強等人質詢時皆關切監所超收議題。

陳培瑜指出，法務部前部長邱太三過去承諾，希望2020年達成一人一床、監所零超收的願景，然而今年5月底卻出現超收問題，是否為我國近年詐騙案猖獗，各部會積極調查辦案的成果。周輝煌坦言，詐欺犯確實上升為第一名，我國目前收容人已突破6萬人。

陳培瑜說，現在收容人越來越多，儘管各部會積極打詐，「壞人比我們更用功」，詢問後續有何因應措施。周輝煌回應，詐騙集團普遍有不勞而獲的心態，矯正署後續將加強技能訓練、配合相關法治宣導等，同時依照個監所超收比例辦理移監，原則上會從北部移到中南部縣市。

羅智強也問，目前全台監所有多少收容人，周輝煌則說明，全台核定收容人為6萬552人，截至今年6月22日已高達6萬945人，亦即超收超過300人，以往多以桃園監獄最為嚴重，每個月都要辦理5車移監，而目前包括桃園女子監獄、台北監獄、台北看守所等監所都有超收情況。

羅智強再問，桃園女子監獄超收率高達46%，每位收容人的標準空間為何，周輝煌則說，根據法律沒有特別規定，不過每個機關各有歷史沿革，過往經驗大多是每人0.7坪，後來在司法改革有人建議人道化，「希望至少超過幾坪有做一些建議，我們朝此方向努力。」