男柬埔寨涉組詐團騙1億遭羈押 聲請撤銷被駁回

鄭男被控在柬埔寨成立詐欺集團，不法所得近1億元，落網遭羈押，但鄭男以母親罹癌、女友懷孕、要扶養未成年子女等理由聲請撤銷，法官認為鄭男有逃亡、再犯之虞等駁回聲請。

鄭姓男子被控在柬埔寨經營博弈事業，並結識中國盤口成立詐欺集團，鄭男落網後遭收押，但他以坦承犯行、供出同案陳姓被告、母親有肺腺癌、有懷孕女友及未成年子女須扶養、遭扣押財產價值達新台幣3000萬元，足以擔保後續審判、執行等理由委請律師聲請撤銷。

根據南投地方法院刑事裁定，鄭男律師表示被告去年多次出境至柬埔寨是為終結海外事業，目前在柬埔寨已無任何產業，無逃亡之虞；鄭男從未參與詐騙，且此案犯罪組織已查獲，無再詐取其他被害人財物可能，也無與大陸盤口聯絡可能，無反覆實施同一犯罪之虞。

裁定內容指出，鄭男多次前往柬埔寨，並自述有與大陸盤口聯繫、前往柬埔寨處理「博弈事業」結算等，顯然具逃亡出境生活能力，有相當理由足以認定被告有逃亡之虞，且此案被害人數眾多、被害金額近1億元，面臨後續被害人求償等，都有可能使被告重操舊業。

裁定指出，被告雖自陳需照顧罹癌母親、懷孕女友及未成年子女，但被告自陳「媽媽肺腺癌3年了」，今年5月27日訊問時也自陳「我第一個小孩已經3歲了」等語，這樣的家庭狀況，在被告民國113年2月開始犯行「之前」就已存在，明知家人狀況，卻無視而犯案。

南投地方法院表示，受命法官訊問被告後，認涉犯此案起訴書所載犯罪事實嫌疑重大，並有羈押原因及必要，已詳予說明審酌依據，因此，所作出羈押強制處分並無違誤或不當，這件撤銷聲請為無理由，應予駁回，不得抗告。