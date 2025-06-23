APP植入「間諜軟體」高端詐團遠端操控洗劫被害人帳戶
橋頭地檢署偵辦跨國詐團，該團利用假APP「銘羊天下」誘騙被害人下載，並在內植入間諜軟體竊取被害人手機資料，趁被害人登入網銀時成功取得帳密，隨後集團便成功登入網銀，將帳戶內存款提領一空，橋檢偵結，依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名集團幹部，李姓主嫌未到案發布通緝。
檢警調查，李男招募蔡姓、謝姓等4名團夥加入詐團，並在高雄橋頭區新興路以及澎湖縣馬公市西文里架設機房，該集團先請不明成員在網路假扮電商賣家，透過社群軟體刊登商品廣告，誘騙新加坡、馬來西亞被害人上門。
等網購「顧客」利用Whats app通訊軟體聯繫後，李男等人便再請被害人以手機下載「銘羊天下」APP以利消費，但該APP已被集團成員植入間諜軟體，等被害人完成安裝後，李男集團成員便可自後台掌握被害人手機內部訊息。
等被害人安裝好APP後，詐團成員便假意要求被害人使用網路銀行進行轉帳，被害人因而登入詐團於手機植入的假網路銀行網站或假APP，輸入真實的網路銀行帳密資料後，成員便成功取得被害人的網銀帳密資料。
確認取得網銀及手機使用權限後，李男集團便進間操控被害人手機，先讓手機黑屏無法使用，其他人則登入網路銀行，將帳戶款項轉帳至詐騙集團掌握的人頭帳戶內。
後來有新加坡被害人發現銀行內約合台幣495萬元的存款被洗劫一空，在當地報警後才揪出這類科技型犯罪，因被害人位於新加坡，該國警方便跨國請求台灣檢警協助，橋檢與刑事局、高雄市刑大組成專案小組，共享情資後陸續逮捕蔡姓、謝姓4名詐團幹部，並查扣價值2000萬元房產及虛擬貨幣。
橋檢今天偵結，依違反非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財、三人以上犯加重詐欺、入侵與電腦相關設備、無故取得他人與電腦相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪嫌，對蔡男等4人提起公訴，並具體求刑8年，至於主導全案的李姓主嫌，因仍未到案，橋檢另行發布通緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言