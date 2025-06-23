APP植入「間諜軟體」高端詐團遠端操控洗劫被害人帳戶

橋頭地檢署偵辦跨國詐團，該團利用假APP「銘羊天下」誘騙被害人下載，並在內植入間諜軟體竊取被害人手機資料，趁被害人登入網銀時成功取得帳密，隨後集團便成功登入網銀，將帳戶內存款提領一空，橋檢偵結，依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名集團幹部，李姓主嫌未到案發布通緝。

檢警調查，李男招募蔡姓、謝姓等4名團夥加入詐團，並在高雄橋頭區新興路以及澎湖縣馬公市西文里架設機房，該集團先請不明成員在網路假扮電商賣家，透過社群軟體刊登商品廣告，誘騙新加坡、馬來西亞被害人上門。

等網購「顧客」利用Whats app通訊軟體聯繫後，李男等人便再請被害人以手機下載「銘羊天下」APP以利消費，但該APP已被集團成員植入間諜軟體，等被害人完成安裝後，李男集團成員便可自後台掌握被害人手機內部訊息。

等被害人安裝好APP後，詐團成員便假意要求被害人使用網路銀行進行轉帳，被害人因而登入詐團於手機植入的假網路銀行網站或假APP，輸入真實的網路銀行帳密資料後，成員便成功取得被害人的網銀帳密資料。

確認取得網銀及手機使用權限後，李男集團便進間操控被害人手機，先讓手機黑屏無法使用，其他人則登入網路銀行，將帳戶款項轉帳至詐騙集團掌握的人頭帳戶內。

後來有新加坡被害人發現銀行內約合台幣495萬元的存款被洗劫一空，在當地報警後才揪出這類科技型犯罪，因被害人位於新加坡，該國警方便跨國請求台灣檢警協助，橋檢與刑事局、高雄市刑大組成專案小組，共享情資後陸續逮捕蔡姓、謝姓4名詐團幹部，並查扣價值2000萬元房產及虛擬貨幣。