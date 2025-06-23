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認真上班下午2點後才外出買午餐 員警順道逮捕詐團女車手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林警分局村上派出所巡佐賴志騰外出買午餐，路過員林市員新合庫前面，發現一名女子疑似車手，賴志騰立刻通報線上警力支援攔下女子，當場查扣12萬元、3張款卡及1個喪屍菸彈，警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送移辦。

據了解，賴志騰本月19日下午兩點值勤結束，騎機車外出買午餐，路過員新合庫面前，看見一名年輕女子頻頻低頭查看手機，不時東張西望，賴志騰當下從女子神情緊張，舉止異常的模樣判斷可能是車手。女子本來要進銀行卻轉身騎機加速離去，賴志騰立刻通報線上警力支援，並機車掉頭追趕。

頼志騰騎100公尺後，與趕到的員警攔下女子，當場查扣12萬元、3張提款卡、兩支手機，又查到一個喪屍菸彈，毛重4.85克。女子姓黃，24歲，受詐騙集團指示持提款卡到金融機構提領現金，已提領12萬元，因擔心行跡敗露準備當天收手，離開銀行前被員警發現。

員林警分局長吳詠傑今肯定員警不分勤休打擊犯罪，也希望民眾提高警覺，除了識詐、反詐，發現身邊人物行徑可疑，可通報警方趕往了解。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓女子當車手到金融機構提領現金，被彰化縣員林警分局村上派出所員警攔下。圖／民眾提供
黃姓女子當車手到金融機構提領現金，被彰化縣員林警分局村上派出所員警攔下。圖／民眾提供

車手 詐騙集團 毒品 員林

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