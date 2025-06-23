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車手被捕坦承「工作」就是拿錢 六旬婦仍堅信面交現金投資沒被詐騙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名60多歲李姓婦女從臉書看到投資泰達幣廣告，點入加line後有「理財專員」聯絡，指導下載APP，李婦深信不疑先面交30萬元，看APP投資指數每天上升非常高興，又要面交40萬元投資，被警當面攔截。

據了解，李婦今年5月面交30萬元給詐騙集團假稱的投資公司，詐團為她製作的APP顯示泰達幣每天漲價，從未受國際情勢影響，李婦高興不已，在詐團遊說下同意再交付40萬元，相約本月19日在某超商面交。有民眾發現1名背包婦在超商外面徘徊，一面用手機講話，一面神情緊張東張西望，相當可疑，報警指稱好像車手出現。

員林警分局大村分駐所員警趕往埋伏，看見女車手和李婦各拿手機核對通話紀錄，確認對方身分，李婦拿出現金，車手收取放入背包，此時員警一擁而上逮捕女車手，帶回詢問。女車手姓羅，51歲。自稱家住台中，應徵輕鬆免經驗工作，搭車來彰化向客戶拿投資款，從中抽取工作報酬。警詢後依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

女車手落網，李婦仍不相信被詐，強調「投資公司」跟她說一定賺錢、不會賠錢，她看她的泰達幣投資帳戶APP每天指數上升，真的只賺不賠，她沒被騙。員警反問「如果跟你說騙你的，你還會給錢嗎？」李婦楞住，答不出話。

員林警分局長吳詠傑今表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，已公布完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，民眾不要加入非官方公布的投資平台，合法投資不會面交現金，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

彰化縣員林警分局大村分駐所逮捕羅姓女車手。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局大村分駐所逮捕羅姓女車手。圖／民眾提供

車手 詐騙集團 泰達幣

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