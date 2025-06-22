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影／買雞排聲稱吃後身體不適…他要求12萬賠償 警方查疑涉恐嚇取財
一名男子到炸物店買雞排後，隔天打電話告訴業者，他家人吃完雞排身體不適，要求店家12萬元賠償，否則讓該店做不下去，業者今天報案，台中市大雅警方將追查疑涉恐嚇取財案。
台中市大雅警分局今天說明，今天下午2時接到民眾報案，稱在台中市大雅區雅環路一段某炸物店前有恐嚇取財案件。
報案人廖女報案稱，昨晚許姓男子來電宣稱，他在20日至店內購買雞排後，所購買的雞排引起家人食用後身體不適，隔天晚上他打電話中向報案人要求12萬元的賠償，並表示「要讓報案人開店做不下去」等詞語，致使廖女感受威脅且心生恐懼。
廖女與許姓男子今天私下協調無果，廖女至大雅分局正式報案提告恐嚇取財告訴，後續警方將通知許男到案說明。
大雅分局呼籲，民眾於消費過程中遇有糾紛，應循理性平和方式解決，可透過各區公所調解委員會申請調解，切莫訴諸不法或過激手段，而遭移送法辦。
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