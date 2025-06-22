新北輕熟女網交陷熱戀 豪擲200萬買虛擬幣全是一場空
新北市44歲邱女日前於網路結識1名男子，在對方話術下面交200萬元投資虛擬幣，邱女事後無法取出獲利驚覺遭詐報警。新莊警獲報請邱女假意配合相約面交，昨晚7時許將出面取款的30歲呂男逮捕並查扣20萬元贓款，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。
據了解，遭詐騙的44歲邱女從事服務業，5月中在IG上認識1名男子，在對方甜言蜜語攻勢下邱女迅速陷入愛河。對方接下來不斷慫恿邱女投資虛擬貨幣，邱女在對方話術下不疑有他，陸續面交4次共200萬元給自稱幣商的呂男購買虛擬幣，之後再透過對方指示將購得的虛擬貨幣打入指定錢包進行投資。
邱女事後見投資的虛擬幣已有獲利，準備領出時卻發現無法出金，對方竟稱要繳交保證金後才能取出獲利，邱女此時才驚覺遭詐立即報警。新莊警方請邱女假意配合，與詐團相約昨晚7時許於新莊區幸福路面交，並調派警力於周遭埋伏，當出面取款的30歲呂男出現後立即一擁而上將他逮捕，並起出點鈔機、20萬元贓款等證物，詢後依詐欺、洗錢防制法將呂男移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。
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