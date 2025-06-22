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警局攜手藝人防詐 黃瑄：「保證獲利、穩賺不賠」攏係假ㄟ

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

藝人黃瑄近日擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，拍攝影片社群媒體提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」她呼籲大家，投資前應詳加查證，選擇合法、自己熟悉的標的，千萬不要隨意相信網路上的陌生人或不明連結。

近年積極投入戲劇演出的黃瑄，2016年在民視八點檔春花望露中飾演反派角色「劉麗華」，近期在台視八點檔寶島西米樂中飾演西服店老闆娘女主角；她近日接受第二警分局邀請，擔任反詐騙宣導大使，透過自身影響力提醒民眾提高警覺，不要落入詐騙陷阱。

分局攜手黃瑄拍攝反詐影片，放上社群媒體分享指出，近來詐騙手法不斷翻新，尤其是假投資詐騙層出不窮，詐騙集團會假冒名人、引誘投資，透過社群平台或交友軟體主動接觸民眾，以投資股票、虛擬貨幣、基金等名義，誘騙加入LINE投資群組。

黃瑄說明，詐團初期先讓民眾小額獲利，製造信任後再誘導下載假APP或登入詐騙網站投入更多資金，最後再以「洗碼量不足」、「需繳保證金」、「IP異常」等藉口拒絕出金，甚至直接凍結帳號或關站，導致被害人血本無歸。

黃瑄表示，「聽到『保證獲利』、『穩賺不賠』就要特別小心，這幾乎都是詐騙的話術！」大家應該要選擇自己有深入了解過的投資標的，千萬不要輕信來路不明的投資管道，否則賺了大半輩子的辛苦錢，就全部送給詐騙集團了。

分局呼籲，民眾凡是要求加LINE投資、快速獲利的資訊都是高風險詐騙警訊，務必提高警覺；遇到任何疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙專線查證。

藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝
藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝
藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝
藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝
藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝
藝人黃瑄擔任台南市警第二分局反詐騙宣導大使，提醒民眾天下沒有白吃的午餐，聽到保證獲利、穩賺不賠「攏係假ㄟ！」記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 社群媒體 影片

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