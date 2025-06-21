平均每案財損282萬 刑事局：高齡退休族群成假檢警手法詐騙肥羊

刑事警察局今天表示，高齡退休族群近期遭鎖定為假檢警詐騙手法的待宰肥羊，民眾應多關心家中長輩，可建議長輩撥165專線諮詢。

刑事局發布新聞資料指出，統計假冒機構（公務員）詐騙案，有6成6被害人歲數超過50歲，顯示此詐騙手法多鎖定高齡退休族群。

歹徒會趁長者在家時，撥匿名來電，藉故假稱被害人涉及不法，後續再假扮檢警稱要交付財物後須以監管或公證等說詞，誘騙被害人匯出鉅額款項。

刑事局表示，經統計6月5日至11日數據，假冒機構（公務員）在各類詐騙類型案發生數排名第8，但平均每案財損金額約新台幣282萬元，卻是詐騙類型榜首，高於假投資詐騙的平均財損149萬元。

刑事局指出，民眾務必多關心家中長輩，平時應慎防遇到假冒公務員詐騙手法。

1名退休族51歲林姓男子去年接獲未顯示來電號碼，接起後對方稱是電信業者風控部門，並稱林男的個資遭盜用，且被利用至散布不實詐騙訊息，還說已主動代為報案。

警方說，對方引導被害人林姓男子加入假冒165防騙宣導的LINE帳號，並陸續轉介給假冒檢警的人員，詐騙集團要求被害人每天需回報行蹤，並指稱要公證名下資產。

林姓男子驚恐間透露持有股票、保單及數筆土地等物，詐騙集團指示林男變賣股票、質借保單等，後續林男遭詐騙總金額約3000萬元。林男今年6月初報案後才知遭詐騙。

刑事局表示，分析假冒機構（公務員）詐騙流程，歹徒會先掌握被害人個資，並假冒公務機關，且會引導目標與假檢警用視訊做筆錄。歹徒常假扮多重角色，並持假司法文書如通知書或傳票，讓被害人陷入恐慌。

刑事局提供有關詐騙手法關鍵字，如身分（證件）遭冒用、偵查不公開、帳戶涉洗錢或其他不法、監管帳戶、繳交公證金等，且檢警不會以通訊軟體聯繫民眾或做筆錄。