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影／老翁誤信友人言「投資百萬現賺千萬」 桃警出手了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名陳姓老翁誤信友人「投資百萬現賺千萬」，昨午去銀行要解除定存，行員詢問得知投資飆股群組內「理專說的」於是報警，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸到場，費了九牛二虎之力極力勸說，順利保住陳翁的130萬元老本。

桃園分局說，昨天下午3時，位於武陵所轄內某家銀行報警，表示有老翁想要解除百萬定存，轉匯到不清的帳戶，副所長賴盈州與警員黃敬宸趕往現場了解，73歲陳姓老翁說，聽朋友聊起加入某個股市投資群組，投入千萬資金賺很多錢，讓他心動地加入群組，打算解除130萬元的定存，陳翁還透露，先前也曾投資過，當時損失上千萬元，現在有「理專」的指導定會讓他獲利，重點是朋友說得絕對不會騙他！

副所長賴盈州與警員黃敬宸於是展開三寸不爛之舌，勸他投資股市應將資金存入個人買賣股票的帳戶，怎能輕信不明訊息將資金匯入不明的帳號？並請陳翁提供相關資訊幫忙查證，發現他加入的群組已遭多次通報警示，當場把老先先生嚇得啞口無言，經員警及行員再三勸說，他最終放棄匯款，並對員警及行員勸阻苦心表示感謝。

警方呼籲，民眾投資理財應該循正當管道，切勿輕信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙另一個受害者。

桃園七旬陳翁誤信友人言「投資賺大錢」解百萬定存要投資，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸費了九牛二虎之力，終於保住陳翁的130萬元。記者陳恩惠／翻攝
桃園七旬陳翁誤信友人言「投資賺大錢」解百萬定存要投資，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸費了九牛二虎之力，終於保住陳翁的130萬元。記者陳恩惠／翻攝
桃園七旬陳翁誤信友人言「投資賺大錢」解百萬定存要投資，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸費了九牛二虎之力，終於保住陳翁的130萬元。記者陳恩惠／翻攝
桃園七旬陳翁誤信友人言「投資賺大錢」解百萬定存要投資，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸費了九牛二虎之力，終於保住陳翁的130萬元。記者陳恩惠／翻攝

詐騙 桃園

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