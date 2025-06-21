影／老翁誤信友人言「投資百萬現賺千萬」 桃警出手了

桃園有名陳姓老翁誤信友人「投資百萬現賺千萬」，昨午去銀行要解除定存，行員詢問得知投資飆股群組內「理專說的」於是報警，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州與警員黃敬宸到場，費了九牛二虎之力極力勸說，順利保住陳翁的130萬元老本。

桃園分局說，昨天下午3時，位於武陵所轄內某家銀行報警，表示有老翁想要解除百萬定存，轉匯到不清的帳戶，副所長賴盈州與警員黃敬宸趕往現場了解，73歲陳姓老翁說，聽朋友聊起加入某個股市投資群組，投入千萬資金賺很多錢，讓他心動地加入群組，打算解除130萬元的定存，陳翁還透露，先前也曾投資過，當時損失上千萬元，現在有「理專」的指導定會讓他獲利，重點是朋友說得絕對不會騙他！

副所長賴盈州與警員黃敬宸於是展開三寸不爛之舌，勸他投資股市應將資金存入個人買賣股票的帳戶，怎能輕信不明訊息將資金匯入不明的帳號？並請陳翁提供相關資訊幫忙查證，發現他加入的群組已遭多次通報警示，當場把老先先生嚇得啞口無言，經員警及行員再三勸說，他最終放棄匯款，並對員警及行員勸阻苦心表示感謝。