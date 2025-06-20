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表揚阻詐金融機構 5月北市假投資詐騙財損10億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局今天舉辦治安會報，北市副市長張温德特別頒發感謝狀，表揚今年3至4月，成功協助攔阻詐騙案件量能前3名金融機構，包括國泰世華銀行、中國信託商業銀行、淡水第一信用合作社及京城銀行等，以及各分行表現優異的員工。

台北市警察局長李西河提醒，假投資詐騙常見手法為詐團假冒知名人物或投資專家身分，成立社群群組，提供「穩賺不賠」、「高報酬零風險」投資訊息，引誘下載來路不明APP或將資金轉入指定帳戶，民眾如遇可疑訊息、投資邀約或需匯款至不明帳戶，務必撥打「165反詐騙專線」查證；另聲稱「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對是詐騙。

北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析今年5月「打詐儀表板」，台北市受理案件數為1807件，其中以「假投資詐騙」案類最多，計有313件，財損金額計10億3425萬元；根據假投資詐騙特性，約九成以上詐騙資金流向，皆需經由金融機構處理，包括提領現金、匯款（含跨境匯款）等。金融機構行員身處打詐第一線，扮演極為關鍵的阻詐角色。

統計北市今年1至5月，成功攔阻917件、11億餘元，其中臨櫃提(匯)款單筆百萬以上次數最多金融機構為中國信託。

警方呼籲，金融機構行員臨櫃服務時，若發現客戶有以「房屋修繕裝潢、親友借款、購買玉石、古董或海外投資」為由匯款，卻對收款人身分交代不清，請即時啟動關懷提問機制並通報警方。

另針對辦理不動產設定抵押、申請外幣帳戶、解除保單、定存、設定約定轉帳等較具高風險的金融操作，也應特別注意資金流向及交易模式。發現資金異常集中轉入陌生帳戶、短時間內大額提領或解約，均為涉詐徵兆，應即時通報警方。

台北市副市長張温德（中藍西裝者）特別頒發感謝狀，表揚今年3至4月，成功協助攔阻詐騙案件量能前3名金融機構。記者廖炳棋／翻攝
台北市副市長張温德（中藍西裝者）特別頒發感謝狀，表揚今年3至4月，成功協助攔阻詐騙案件量能前3名金融機構。記者廖炳棋／翻攝

金融機構 詐騙 北市

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