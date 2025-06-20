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人被遣返…靈芝扣留海關還能拿出去交貨？警一句話揭穿詐騙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣謝姓男子今年3月結識1名自稱定居馬來西亞的女網友，先後匯款7萬多元給對方買金飾、向對方買補品，女網友本月自稱帶靈芝返台，因欠稅被遣送回馬來西亞，要求代付近40萬元貨物稅，謝男就近到分駐所詢問，才確信自己一直被詐。

據了解，謝男（56歲）單身未娶，在網路聊天室結識自稱「美雲」網友。美雲賣保健品，謝男匯款購買，到和美鎮宅急便站取貨。因取貨成功，謝男不疑有詐，繼續與美雲聊天聊到論及婚嫁，美雲稱媽媽說結婚必須先買金飾，謝男即匯款，連同保健品累計匯出7萬多元。

謝男本月初接到美雲通知要回台見面，後來稱帶回來的靈芝未繳貨物稅，被扣留在台北海關，她被遣返馬來西亞，要求謝男代付39萬6千元貨物稅，她才能回台見面。謝男覺得這次金額「太大」，就近到溪州分駐所詢問，員警鐵口直斷「貨留台灣，人被遣返」絕對是詐騙，謝男即配合警方釣出30多歲李姓車手。

李姓車手矢口否認進行詐騙面交取款，聲稱接受一家公司委託帶靈芝來交貨，靈芝已交給買方也有公司購買交易單為證，收取買貨錢有何不對？員警表示，公司購買記錄單可以偽造，靈芝被海關查扣，沒繳貨物稅就能拿出來交貨，整件事分明就是詐騙。警方帶回李姓車手，詢問後依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

北斗警分局長楊志源今指出，網路遠距交友，無法判斷對方身分真偽，若對方要求購買遊戲點數或匯款、面交購物都是詐騙，民眾別聽從指示，如有疑問可先洽詢165防詐騙諮詢專線或所在地分駐（派出）所洽詢，及時遏止詐騙以保住積蓄。

彰化縣北斗警分局溪州分駐所員警逮捕李姓車手。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局溪州分駐所員警逮捕李姓車手。圖／民眾提供

馬來西亞 詐騙

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