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竹聯幫弘仁會涉投資詐欺案 半年出金近3億誘被害人加碼

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局偵查第四大隊第三隊，去年9月偵辦一起假投資詐欺案，發現竹聯幫弘仁會涉入其中，為讓被害人認為不是詐騙並持續拿錢加碼投資，受詐團指示匯款出金，光去年4月至9月，就出金2億8565萬元，警方今年2月逮捕弘仁會涉案成員。

警方去年偵辦一起婦人遭詐270萬元案件，發現詐團為讓婦人上鉤，前後出金100萬元給婦人，被害人因此深信不疑，將積蓄都投入假投資陷阱。

警方調查，發現弘仁會30歲陳姓男子與吳姓男子，指揮旗下小弟，根據境外詐團指示，陸續出金給被害人，光是去年4到9月，就向約200名被害人出金2億8565萬元，目前警方已發現8名被害人，遭詐7000多萬元，其中一人就被騙2000多萬元，警方將陸續清查其他被害人。

由於處理資金龐大，嫌犯不時疑心下屬黑吃黑，陳姓主嫌懷疑旗下成員侵吞、挪用出金款項，恐嚇旗下成員，2名小弟為證明清白及對集團效忠，各自拿刀，一人砍手、一人砍背，自殘成傷。

另一名吳姓主嫌，還負責車手取款工作，他懷疑底下車手頭黑吃黑，私吞車手面交得手的100萬元贓款，他與陳姓主嫌及其他5名成員，將取款車手頭拘禁並毆打成傷，事後恐嚇取財，車手家人集資100萬元給吳嫌才罷休。

今年2月，士林地檢署指揮警方專案小組，發動多次拘提搜索行動，陳姓主嫌及其他集團成員共12人到案，全案查扣340萬元、柬埔寨紙鈔9萬元、瑪莎拉蒂跑車1輛、手機1、砍刀、點鈔機等贓證物。

警方依組織、洗錢、加重詐欺、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌，將陳嫌等人移送士林地檢署偵辦，吳姓主嫌在警方行動前已逃往境外，陳姓主嫌聲請羈押禁見獲准，目前案經地檢署起訴在案。

刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破竹聯幫弘仁會涉詐成員，並起獲大筆贓款及贓證物。記者廖炳棋／翻攝

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