詐騙話術無所不用！日月潭環湖挑戰也能騙 日管處：照片遭冒用

近日有網友接獲訊息，稱「7月27日將辦日月潭環湖大挑戰」，報名方式為加入Line群組，並聲稱參加免費，還可獲得纜車票與手拉胚體驗，引發民眾質疑。日管處澄清，訊息為錯誤資訊，還冒用日管處照片，應是新的詐騙手法。

有家長反映，今年3月間兒子傳來該活動訊息，請他協助報名。但報名方式並非透過日管處官網，而是加入一個Line群組。他加入後，發現群內對話內容混亂且細節模糊，活動安排不明，令他起疑，便立刻退出，向日管處確認真偽。

日管處遊憩科長施文彬說，接獲民眾反映後，立即上網搜尋相關資訊，發現「樂在騎中」活動資訊已被移除。施文彬指出，這個Line群組內是低投資高獲利的假資訊，根本是掛羊頭賣狗肉詐騙，為避免更多民眾受害，日管處在官方臉書發布澄清公告。

日管處強調，不法集團未經授權擅自使用去年「Come!BikeDay 自行車嘉年華」活動照片與名稱，並散布錯誤活動日期，誤導大眾。實際上，今年活動預定在11月22日舉行，官方資訊將統一公告於日管處官網及Facebook粉絲專頁，呼籲民眾提高警覺，勿輕易相信來源不明的報名邀請，以防個資外洩或遭詐騙。

網友感嘆「詐騙太猖獗了」，連國家風景區活動都被冒名。日管處無奈回應：「真的是各種方法都可以騙人欸！」提醒民眾凡涉及日管處的活動訊息，均會透過正式官方管道公告，如有疑問可主動查詢官方資訊。

日管處表示，已針對冒用活動照片及不實資訊展開調查，不排除依法追究相關違法者責任。並呼籲民眾若發現疑似詐騙訊息，可立即通報日管處或相關單位，共同維護資訊安全，保障民眾權益。