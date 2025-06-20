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提供詐團帳戶還兼任車手 男遭判1年2月、需賠償67萬元

中央社／ 嘉義市20日電

男子林呈祥不僅提供銀行帳戶供詐團使用，並擔任車手從帳戶提款現金被逮，嘉院判處有期徒刑1年2個月；被害人提民事求償，嘉院判處林男需賠償新台幣67萬30元；均可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，林男於112年3月25日提供其申辦的銀行帳戶予詐欺集團作為第三層人頭帳戶，並擔任詐團車手，於同日下午至銀行提領詐騙金額67萬元，並交給詐團不詳成員，林男因而獲得酬勞3000元。

嘉院表示，被害人於111年12月間因陷入網路詐騙投資廣告的圈套，並點擊下載連結，加入Line群組，詐團以投資股票高獲利，慫恿被害人拿出現金投資，被害人共被詐騙1070萬元才驚覺受騙報警，其中67萬30元則流入車手林男所提領的帳戶，警方循線逮捕林男。

嘉院審酌林男正值壯年，且四肢健全，理應循正當管道賺錢，竟以提供人頭帳戶、擔任提款車手謀生，價值觀念嚴重偏差，且還助長詐團犯罪猖獗，因此，依共同犯詐欺取財罪嫌，判處有期徒刑1年2個月。

嘉院指出，張姓被害人不甘遭詐騙金錢，對車手林呈祥提起損害賠償的刑事附帶民事訴訟，經查，被害人所匯款項僅67萬30元至林男的帳戶中，經林男提領67萬元，且被害人針對其餘遭詐騙金額約1000萬元，也未舉證林男與詐欺集團有何分工，因此，求償金額應以67萬30元為限。

嘉院裁定林男需賠償被害人67萬30元，及自今年2月26日起至清償日止，按年息5%計算利息。

車手 詐團 被害人

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