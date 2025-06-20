被騙嘛甘願！58歲男匯款「敘利亞未來老婆」 女兒勸阻被罵不孝女
彰化市58歲耿姓男子在網路結識一名自稱來自敘利亞的女子，兩人素未謀面，對方卻聲稱急需金錢，且會搭機來台相見。他日前果真前往銀行提領3萬元「要給未來的老婆」，行員為可疑，連絡員警到場勸說無效，他的女兒勸阻也被是「不孝女」，銀行最後拒絕他提款。
耿姓男子當時到台銀彰化分行臨櫃欲提領3萬元及匯款，表示要給「未來的老婆」，行員直覺可疑，懷疑是詐騙手法，立即通報警方到場協助。彰化分局民族路派出所警員潘盈洲、謝玉龍接獲通報趕到現場，發現耿姓男子神情激動，對員警詢問不願回應，甚至情緒失控、大聲吼叫，並揮舞雙手驅趕警方，高喊「Please go home！」
警方向耿男說明這是「假交友」、「徵婚詐財」詐騙的常見手法，並列舉近期案例，希望能喚醒他警覺，但耿男執意表示「就算被騙也心甘情願」，無法接受警方與行員的好意勸阻。
警方隨後聯繫他的女兒以電話苦勸，也沒有用，耿男甚至怒罵女兒為「不孝女」。為防止損失擴大，警方與銀行溝通後，最後銀行以案情明確、有高度詐騙疑慮為由，拒絕受理耿男提款申請，成功攔阻3萬元匯出。
警方呼籲，網路交友風險高，如對方以各種理由要求金錢協助，無論金額大小都應高度警覺，勿輕信甜言蜜語而落入詐騙陷阱。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，避免落入詐團圈套損失錢財。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言