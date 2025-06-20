快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

輕微車禍未受傷卻裝「痴呆」 她向保險公司詐保518萬遭起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鍾姓女子發生交通事故未受傷，謊稱背痛、頭暈向醫院取得「輕微顱內出血、腦水腫」診斷證明，在院接受智能測驗時裝痴呆，向國泰3家保險公司詐保518萬8180元，台北地檢署偵辦，今依詐欺罪起訴鍾女。

49歲的鍾女2020年12月10日騎車行經桃園市中壢區龍東路前，與賴姓機車騎士發生擦撞事故，並未受傷，她當天赴桃園市聯新醫院就診，自述「車禍、背部疼痛、頭暈」取得診斷證明書。

2020年12月12日至18日間，鍾女到苗栗縣重光醫院住院接受治療及進行頭部斷層掃描，獲取「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」的診斷證明；2021年1月14日至22日、8月16日至21日，鍾女至重光醫院，另於2021年2月5日至16日至苗栗縣為恭醫院就診及住院接受檢查，以車禍受傷為由，向國泰人壽申請理賠。

2022年3月11日，鍾女在為恭醫接受MMSE簡易智能測驗時，偽裝記憶受損，致檢測結果為中度認知功能異常，申請取得乙種診斷證明書，再向國泰申請理賠。

檢方指控，鍾女持續偽裝失能加重，2022年8月4日至為恭醫接受知能篩檢測驗、臨床失智評估量表、班達完形測驗、貝氏憂鬱量表，取得疑似短期記憶力不佳，近似輕度失智，2022年9月12日至19日、2023年3月9日，再到重光醫院、為恭醫院檢查，獲得MMSE檢測為重度認知功能障礙。

起訴指出，鍾女於2022年11月至2023年9月向國泰、元大、安達3家保險公司申請理賠，共詐保518萬8189元，事後因保險公司查覺有異向警方報案。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
鍾姓女子（中）涉詐保518萬元。圖/刑事局提供
鍾姓女子（中）涉詐保518萬元。圖/刑事局提供

失智 保險 交通事故

延伸閱讀

車禍裝病詐保險金518萬 女子遭訴

幫男大生泡乾冰「自傷10小時」詐保 他害雙腿截肢判6年定讞

新北原民微型保險升級 意外身故提高至20萬4.3萬人受惠

獨／加速保單強制執行撤件 保險局周三首度開會討論三大方案

相關新聞

輕微車禍未受傷卻裝「痴呆」 她向保險公司詐保518萬遭起訴

鍾姓女子發生交通事故未受傷，謊稱背痛、頭暈向醫院取得「輕微顱內出血、腦水腫」診斷證明，在院接受智能測驗時裝痴呆，向國泰3...

被騙嘛甘願！58歲男匯款「敘利亞未來老婆」 女兒勸阻被罵不孝女

彰化市58歲耿姓男子在網路結識一名自稱來自敘利亞的女子，兩人素未謀面，對方卻聲稱急需金錢，且會搭機來台相見。他日前果真前...

網友「姊姊」是男的...男子遇詐 匯款時竟還謊稱幫友代匯

苗栗縣竹南派出所近日接獲玉山銀行竹南分行報案，成功攔阻一起疑似網路交友詐騙案件，離譜的是男子竟謊稱這筆款項是幫朋友先行代...

誘民眾開人頭公司洗錢 詐團4個月騙7450萬16人起訴

假投資詐騙集團涉以數萬至四十萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中公司變更登記，再獲取公司銀行帳戶洗錢，四個月詐騙七四五...

駭客「撞庫攻擊 」盜PChome點數 調查局逮車手頭送辦

台灣高鐵「TGo」會員點數去年遭入侵盜用點數，調查局追查又發現，還有駭客也針對PChome平台網站實施「撞庫攻擊」，盜用點數兌換萬元家樂福禮券，資安站今天赴台中搜索，約談車手頭楊森達等3人，詢後依妨害電腦使用罪移送台北地檢署，檢方訊後命楊森達5萬元交保。

新北詐騙雞蛋糕3500元大盜 驚覺事情大條了到中壢投案

42歲黃姓男子前天在新北市永和區1間脆皮雞蛋糕攤與老闆娘攀談套交情，藉口換零錢，連同購買的雞蛋糕，讓好心雞蛋糕老闆娘遭騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。