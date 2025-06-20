輕微車禍未受傷卻裝「痴呆」 她向保險公司詐保518萬遭起訴

鍾姓女子發生交通事故未受傷，謊稱背痛、頭暈向醫院取得「輕微顱內出血、腦水腫」診斷證明，在院接受智能測驗時裝痴呆，向國泰3家保險公司詐保518萬8180元，台北地檢署偵辦，今依詐欺罪起訴鍾女。

49歲的鍾女2020年12月10日騎車行經桃園市中壢區龍東路前，與賴姓機車騎士發生擦撞事故，並未受傷，她當天赴桃園市聯新醫院就診，自述「車禍、背部疼痛、頭暈」取得診斷證明書。

2020年12月12日至18日間，鍾女到苗栗縣重光醫院住院接受治療及進行頭部斷層掃描，獲取「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」的診斷證明；2021年1月14日至22日、8月16日至21日，鍾女至重光醫院，另於2021年2月5日至16日至苗栗縣為恭醫院就診及住院接受檢查，以車禍受傷為由，向國泰人壽申請理賠。

2022年3月11日，鍾女在為恭醫接受MMSE簡易智能測驗時，偽裝記憶受損，致檢測結果為中度認知功能異常，申請取得乙種診斷證明書，再向國泰申請理賠。

檢方指控，鍾女持續偽裝失能加重，2022年8月4日至為恭醫接受知能篩檢測驗、臨床失智評估量表、班達完形測驗、貝氏憂鬱量表，取得疑似短期記憶力不佳，近似輕度失智，2022年9月12日至19日、2023年3月9日，再到重光醫院、為恭醫院檢查，獲得MMSE檢測為重度認知功能障礙。