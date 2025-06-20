網友「姊姊」是男的...男子遇詐 匯款時竟還謊稱幫友代匯

苗栗縣竹南派出所近日接獲玉山銀行竹南分行報案，成功攔阻一起疑似網路交友詐騙案件，離譜的是男子竟謊稱這筆款項是幫朋友先行代墊，匯款對象是朋友的「姊姊」，然而帳戶登記人實際上為男性，警方勸阻後才守住其血汗錢。

警方指出，當時30歲詹姓男子至玉山銀行竹南分行，臨櫃欲匯款9萬2000元至一組可疑帳戶，行員發現其匯款用途與說詞前後不一，心生警覺立即通報警方協助。員警迅速到場了解，詹男表示匯款對象是朋友的姊姊，卻無法交代清楚對方真實身份，且帳戶登記人實際上為男性，相當可疑。

現場員警進一步詢問後，詹男坦言與該名「朋友」是透過網路認識，聲稱有急用欲借9萬2000元，但他卻連對方具體資訊都不清楚，經員警勸導說明可能是遇上網路交友詐騙，詹男打消匯款念頭，成功避免損失。