駭客「撞庫攻擊 」盜PChome點數 調查局逮車手頭送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高鐵「TGo」會員點數去年遭入侵盜用點數，調查局追查又發現，還有駭客也針對PChome平台網站實施「撞庫攻擊」，盜用點數兌換萬元家樂福禮券，資安站今天赴台中搜索，約談車手頭楊森達等3人，詢後依妨害電腦使用罪移送台北地檢署。

同案約談包括楊森達傅姓與林姓手下，目前尚在偵訊中。

據了解，所謂撞庫攻擊也稱為「憑證填充攻擊」，是種以破解密碼為目的之網路攻擊手段。在發動撞庫攻擊前，駭客首先需有從某網站外洩的使用者帳密，再編寫惡意程式將這些帳密拿去其他網站逐一嘗試登入，企圖找到在不同的網站、使用相同登入資訊的使用者，再盜用其帳號。

去年9月初，高鐵爆發逾500名旅客會員點數遭盜用，被換成全國電子現金抵用券，有逾70萬點數被換成大量現金抵用券流向車手頭鄭宇軒集團，追查源頭才知是前科累累的金主游哲銘在幕後策畫。

調查局追查發現，另有駭客策畫盜用PChome點數，透過楊森達招募車手去兌換家樂福禮券使用。

PChome平台點數驚傳遭駭客盜用，調查局逮捕車手頭楊森達（中）送辦。記者曾原信／攝影
PChome平台點數驚傳遭駭客盜用，調查局逮捕車手頭楊森達（中）送辦。記者曾原信／攝影

駭客 車手 網站

延伸閱讀

獨／台灣學術圈也受害！聯手勒索軟體NOVA 陸國家級駭客入侵這大學

遭駭客入侵取消入學資格 萬美玲籲台大正視提救濟機制

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：下周開會、可能暫保留資格

防駭客盜病患個資 新光醫院與調查局建立聯防機制

相關新聞

駭客「撞庫攻擊 」盜PChome點數 調查局逮車手頭送辦

台灣高鐵「TGo」會員點數去年遭入侵盜用點數，調查局追查又發現，還有駭客也針對PChome平台網站實施「撞庫攻擊」，盜用...

新北詐騙雞蛋糕3500元大盜 驚覺事情大條了到中壢投案

42歲黃姓男子前天在新北市永和區1間脆皮雞蛋糕攤與老闆娘攀談套交情，藉口換零錢，連同購買的雞蛋糕，讓好心雞蛋糕老闆娘遭騙...

詐騙集團收錢換車狂甩警車 遭包抄逮6嫌查扣40萬贓款

嘉義縣近日出現詐騙集團收錢，為逃避查緝更頻繁更換車輛、轉移金流，但仍不敵警方埋伏跟監，逮捕車手與收水人共6名嫌犯，當場查...

免錢的最貴！東南亞詐騙陷阱超明顯 為何這麼多人會上當？

東南亞詐騙事件已經行之有年，但時至今日，依然有人會受騙上當，為什麼？ 約莫自2022年年中開始，就有許多台灣人被騙到柬埔寨（Cambodia）、泰國（Thailand）、緬甸（Myanmar

銀行匯400萬遭攔截！婦不甩提醒自信回嗆 股市達人無奈：台灣人太有錢？

台灣詐騙手法五花八門，銀行加強把關。「不敗教主」陳重銘在臉書發文，透露近日前往銀行辦事時聽到臨櫃一位太太正被警察阻止匯款400萬。他善意上前提醒注意詐騙，不料遭嗆「不去騙人就偷笑了，怎麼可能被騙」。

詐團製造「假人頭公司」詐騙7450萬 集中管理人頭戶 16人起訴

假投資詐騙集團涉以數萬至40萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中的公司變更登記，獲取公司銀行帳戶洗錢，並「集中管理」人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。