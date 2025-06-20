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誘民眾開人頭公司洗錢 詐團4個月騙7450萬16人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，起訴李安錦等人。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，起訴李安錦等人。記者張宏業／攝影
假投資詐騙集團涉以數萬至四十萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中公司變更登記，再獲取公司銀行帳戶洗錢，四個月詐騙七四五○萬元。台北地檢署昨依詐欺罪嫌起訴十六人，持續追查幕後詐團。

檢方昨依參與組織犯罪、三人以上共同詐欺取財、洗錢罪，及詐欺犯罪危害防制條例「三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取財物達五百萬元罪嫌」起訴李安錦、王孝發等十二名控點人員、收水、車手、人頭帳戶製造者，羅、穆、吳、黃人頭負責人依幫助犯起訴。詐團主嫌陳冠樺及車手鄭文賢、劉安識三人，另案偵辦中。

檢方追查，該詐騙集團涉利誘吸引急需用錢民眾當「人頭」，並用公司帳戶巨額轉匯較一般帳戶不容易看出異常的特點，申辦七家公司帳戶，製造人頭帳戶洗錢。

詐團成員在網站開登廣告，也仲介可信任、缺錢親友當人頭賺錢，採「集中管理」人頭戶，但並未強制拘禁，會提供食物，直到公司帳戶遭警示，人頭才能離開。

起訴指出，詐團涉帶「人頭」先申辦公司變更登記，再赴銀行辦理公司銀行帳戶當成人頭帳戶，去年底起四個月內詐騙十六名被害人共七四五○萬元；款項進到公司帳戶立即被轉往第二、三、四層帳戶，或車手臨櫃提領，再交付王孝發、李安錦等「收水」，製造金流斷點。

原本當人頭的蕭姓女子涉加入詐團成人頭負責人，今年二月起帶人頭辦理變更登記、銀行開戶、領取公司企業憑證等資料，協助製造人頭帳戶。

刑事局、新北市刑大今年四月兵分廿二路搜索車手、收水、監控手、人頭負責人住居所、水房、控制人頭據點，拘提監控人頭負責人據點的李安錦等；檢方當時聲押李等九人獲准。

車手 詐騙集團 洗錢

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