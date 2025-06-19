免錢的最貴！東南亞詐騙陷阱超明顯 為何這麼多人會上當？

東南亞詐騙集團的據點，幾乎都是這樣戒備森嚴的園區。圖／camboja

東南亞詐騙事件已經行之有年，但時至今日，依然有人會受騙上當，為什麼？





約莫自2022年年中開始，就有許多台灣人被騙到柬埔寨（Cambodia）、泰國（Thailand）、緬甸（Myanmar）的新聞，報導也不斷提醒民眾不要輕易受騙上當。但時至今日，你我依然時不時可以在新聞上看到許多隻身、購買單程機票前往東南亞的旅客，或標榜免費旅遊的旅行團，這也代表無論如何宣導，成效還是有限。

他們在下飛機後就被沒收手機和護照，接著集中到特定的電信園區做詐騙工作。運氣好的，也許能付個贖金回到家鄉，但更多的是就此失聯，連是生是死都無法被外界得知的恐慌，為什麼這些年輕人，如此容易被話術給蒙蔽？

這些到東南亞的人，不是去觀光，而是抱持著一夕致富的夢想，期待在短期的打工機會中，賺進人生第一桶金。

在這些懷抱著理想的青年心裡，他們為自己的未來畫了充滿理想的藍圖，簡單的工作、無經驗可的訴求、看似難得的工作機會、待遇優渥的利誘，而且還包吃包住、連機票都免費，好似這趟出國就能改變人生般夢幻；但看在機場苦苦勸導的警方和地勤人員眼裡，這群人即將面對的現實，就如飛蛾撲火般黯淡。

抵達後就直接失聯，儼然最現實的不歸路

在這類型於柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞的工作機會裡，工作產業不外乎賭場、博弈、線上遊戲，被害者只要一抵達，便會有專人收走護照和手機，再走特殊通道直接通關，就這麼非常有效率的被載往美其名是經濟園區的詐騙聖地。

對方會先以一種話術詐騙的說詞，邀請受害者行詐騙之實，甚至被要求邀請更多的朋友落入圈套，然而，等到發現工作內容與期待不符，大概也完全無可挽回的餘地。

在人生地不熟、語言不通、軍事化管理、警方貪汙、沒有任何聯繫管道的背景下，基本上一切都只能聽天由命：不僅當初說的各種豐沛條件全部都是幌子，男性不服從會被毆打、女性則會遭性侵，受害者還會被當成人球般層層轉賣，一旦失去利用價值，甚至可能遭到活摘器官，真想脫身，還得支付大筆贖金，但更多的是贖金付了也沒下文。

國際透明組織（Transparency International）就揭露，其實在柬埔寨的這類型詐騙行動裡，受騙的不只台灣人，就連中國（China）人、馬來西亞（Malaysia）人、泰國（Thailand）人與越南（Vietnam）人等東南亞國家都有許多受害者，有關代表處每天都會收到相關求助訊息，只是運氣好能被拯救回來的卻不多。

國際透明組織柬埔寨執行董事佩奇皮西（Pech Pisey）表示，「日益嚴重的人道主義危機，突顯在一個執法薄弱且深受地方官員腐敗、貪汙困擾的國家，犯罪活動依然是持續存在。」

詐騙中心成了產業鏈，貪污腐敗包庇各種違法行為

在這些外表看似現代化、實則充滿壓迫的產業園區裡，企業高層以高薪工作的假象，從亞洲各地招募年輕人。一抵達當地，他們便發現自己被困在充滿暴力與脅迫的環境中，淪為網路詐騙的工具。若有違抗，男性可能會被帶往密閉空間遭受毆打，女性則面臨性暴力的威脅，基本人權蕩然無存。

佩奇皮西指出，在柬埔寨，由於腐敗體系深植政經結構，使得這些詐騙工廠能夠長期存活並擴張，他們甚至建立起自有的園區，內部宛如軍事管控，一般人根本難以逃脫。

他說，「這些犯罪集團透過金錢和權力換取庇護，警方和政府部門對其睜一隻眼閉一隻眼，即使有人設法逃出，一旦被逮回，往往面臨生命危險。」

在東南亞許多地區，這樣的詐騙中心早已規模化，形成所謂的「產業鏈」，他們以一種系統性的方式進行詐騙操作，先以愛情或投資為誘餌，逐步套牢受害者，最後再引導對方投入大量金錢，實施詐騙的人，其實自己也是受害者，因為在壓迫、債務與暴力的驅使下，被迫成為犯罪循環的一部分。

KK園區的版圖不斷擴張，顯見勢力有多麼龐大。圖／Maxar Technologies

即使社會不斷警示，這類詐騙仍層出不窮，而這個龐大地下經濟的背後，是無數身陷人口販運與強迫勞動的生命。在人道救援團體的報告中，一名倖存者曾道出他的掙扎，「我每天都不想再騙人，但如果不照做，就會被打得半死。」

還有倖存者說，「我們每天工作17個小時，毫無怨言，沒有假期，沒有休息，如果我們說想離開，他們就說要賣掉我們，或者殺了我們。」

如果表現不符預期或反抗、沒有利用價值的人，就會被轉賣到另一家詐騙集團，就像人球一般毫無尊嚴可言。

當然，薪水根本也不是和預期的相同，而是慘到連日用品都難以購買，想要在此賺錢，完全是不可能的事。

用免費旅遊邀請，旅客到當地才發現出問題

而詐騙集團也是會與時俱進的，當單人的邀約缺乏效率的同時，近年來也衍生為免費的旅行團，標榜包吃、包住、免機票的旅遊行程，邀請受害者帶著三五好友一同前行，甚至連行程表、住宿地點、用餐餐廳都羅列的和正常旅行社一模一樣。

之所以可以完全不用錢，標榜的是免費觀光宣傳，對方會聲稱受害者中了大獎，而獎項就是能免費出國旅遊，在被免費出國的閃亮誘因吸引的如癡如醉的同時，連對方是什麼來歷都不會加以查證。

不僅如此，還有很多人是為了追愛到另一個國家的，在被愛沖昏頭的當下，卻殊不知下飛機後卻可能永遠回不來。

以下幾點關鍵，是你在單獨前往東南亞時，應該深思的理由：

1、薪水高又無經驗可

無經驗可、不需要一技之長、工作單純、包吃包住、薪水奇高……再怎麼樣用常理設想，這都是非常明顯的話術，一個正常的工作機會怎麼可能用如此優渥的條件招聘完全沒經驗的人？天底下絕對沒有白吃的午餐。

2、免費出國旅行招待

如果真的有中大獎可以出國的可能，最好先嚴格檢視自己曾經參加過哪些抽獎、主辦單位是誰，如果來路不明的訊息或信件直接告訴你中獎，而且還能帶親朋好友一起出國，那就非常值得存疑，目的地是東南亞更是不可信。

3、工作地點在東南亞

由於地處邊境、軍警勢力滲透，這些在柬埔寨看似正常的經濟園區，其實大多是由詐騙集團所經營的，只要一到當地，所有行動和人身自由就會被控制，所以在根本不懂當地語言的狀況下，一般人會求助無門，千萬別因此上當。

4、抵達後會悔不當初

無論詐騙集團是用什麼樣的話術誘騙、吸引、說服，只要在下飛機後不要和當地接待人員碰頭，那就還有反悔的機會。一旦在接機大廳表明身份、和舉牌的當地人見面，將陷入萬劫不復的絕望，聰明的人若在最後關頭有想清楚，可以直接在機場買機票趕快回家。

（本文出自2025.06.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）