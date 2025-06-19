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詐團製造「假人頭公司」詐騙7450萬 集中管理人頭戶 16人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

假投資詐騙集團涉以數萬至40萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中的公司變更登記，獲取公司銀行帳戶洗錢，並「集中管理」人頭公司負責人，4個月詐騙高達7450萬元，台北地檢署今偵結假人頭公司詐騙洗錢案，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴16人。

檢方今偵結，依參與組織犯罪、3人以上共同詐欺取財、洗錢罪，及詐欺犯罪危害防制條例「3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取財物達500萬元罪嫌」起訴王孝發、李安錦等12名控點人員、收水、車手、人頭帳戶製造者，羅、穆、吳、黃人頭負責人則認定是幫助犯依法起訴。該詐團主嫌陳冠樺及2名車手鄭文賢、劉安識等3人，另案偵辦中。

檢方追查，假投資、假檢警詐騙集團開價數萬元至40萬元，吸引急需用錢的民眾當「人頭」，並用公司帳戶鉅額轉匯相較一般帳戶不容易看出異常的特點，申辦7家公司帳戶，製造人頭帳戶洗錢。

檢方指出，詐團成員除了在網站開登廣告吸引人頭，還仲介可信任、缺錢的親友當人頭賺錢，並「集中管理」據點控員並未強制拘禁人頭，會提供食物幫忙訂便當和飲料，直到公司帳戶遭警示，人頭才有離開可能。

起訴指出，詐團成員李安錦、王孝發等人涉協同「人頭」至台北市、新北市及桃園市政府申辦公司變更登記，再赴銀行辦理公司銀行帳戶當成人頭帳戶，從2024年至2025年間4個月內詐騙16名被害人7450萬元，款項進到公司帳戶後隨即被轉往第2、3、4層帳戶，或車手臨櫃提領交付王孝發、李安錦等「收水」，製造金流斷點、掩飾款項去向。其中，原本當人頭的蕭珮菱後續涉加入詐團成為人頭負責人，今年2月起涉帶人頭辦理變更登記、銀行開戶、領取公司企業憑證等資料，協助製造人頭帳戶。

台北地檢署今年4月間指揮刑事局中部打擊犯罪中心、新北市刑大持法院索票兵分22路搜索車手、收水、監控手、人頭負責人住居所、及水房、控制人頭的桃園據點、新北據點，拘提監控集中管理人頭負責人據點的李安錦等人，並通知被受控制的人頭到案說明，檢方訊後李等9人羈押獲准。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，聲押禁見李安錦等人。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦假人頭公司詐騙洗錢案，聲押禁見李安錦等人。記者張宏業／攝影

詐騙集團 詐欺

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