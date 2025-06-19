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他帳戶遭盜用制服警主動視訊製作筆錄？警局：全是詐騙

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

65歲陳姓男子昨天接到自稱台中市區公所人員來電，稱他帳戶疑遭人盜用，涉及詐欺案件，轉給165反詐騙中心偵查員「王建國」，對方竟身著警察制服，線上跟陳視訊製作筆錄，要求繳納保證金4萬餘元；陳十分擔心，報警求助，員警趕到立即告知「全都是騙人的」。

台南市安南區陳姓男子昨天接到來自隱藏號碼的電話，對方自稱為台中市區公所人員，並稱一名女子「陳美華」持有陳的身分證件影本，要求代辦印鑑資料等事宜，對方聲稱陳的帳戶可能被他人使用，涉及詐欺案件，要求陳立即報案並繳納保證金以證明清白。

陳姓男子隨後被轉接至一名自稱165反詐騙中心偵查員「王建國」的男子，並透過LINE進行聯繫；對方甚至身著警察制服要求進行視訊製作筆錄，套取陳的個人資料，並以偵查不公開為由，要求陳不得向他人洩漏案情。

陳被要求繳納保證金42680元，十分緊張與擔憂，致電台南市警第三分局求助；海南派出所員警到場了解，告知陳是詐騙集團常用的手法，公家機關不會主動以電話聯繫民眾索取個人資料或收取金錢。陳感謝警方的說明，放下心頭大石，表示將更加謹慎注意不明來電話與訊息。

分局提醒，如有接到類此來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

65歲陳姓男子昨天接到自稱台中市區公所人員來電，稱他帳戶疑遭人盜用，涉及詐欺案件，轉給165反詐騙中心偵查員「王建國」，對方竟身著警察制服，線上跟陳視訊製作筆錄。記者袁志豪／翻攝
65歲陳姓男子昨天接到自稱台中市區公所人員來電，稱他帳戶疑遭人盜用，涉及詐欺案件，轉給165反詐騙中心偵查員「王建國」，對方竟身著警察制服，線上跟陳視訊製作筆錄。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團

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