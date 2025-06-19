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銀行匯400萬遭攔截！婦不甩提醒自信回嗆 股市達人無奈：台灣人太有錢？

聯合新聞網／ 綜合報導

陳重銘透露近日在銀行遇見一位婦人險遭詐騙。 示意圖／AI生成
陳重銘透露近日在銀行遇見一位婦人險遭詐騙。 示意圖／AI生成
台灣詐騙手法五花八門，銀行加強把關。「不敗教主」陳重銘在臉書發文，透露近日前往銀行辦事時，聽到鄰櫃一位的太太正被警察阻止匯款400萬。他善意上前提醒注意詐騙，不料遭嗆「我不去騙人就偷笑了，怎麼可能被騙」。

陳重銘透露自己近日到銀行辦事，看到兩位警察走進分行起了好奇心，辦完事後發現右邊的太太正被警察跟銀行主管勸導，原來她正要匯一筆400萬金額，甚至說之前已經匯過了一筆，好在因為有警察干預，太太沒有匯款成功。

陳重銘走出銀行剛好碰見那位太太，好心上前提醒現在騙子很多要注意，沒想到太太自信喊道「不去騙人就偷笑了，怎麼可能被騙？」，讓他無奈地說「只好送給她一個祝福的眼神」。陳重銘表示，後來聽銀行小姐說，最近每天都有這種情況發生，都要報警處理。對此他忍不住感嘆「台灣人是太有錢了嗎？怎麼都講不聽」。

貼文下方不少網友共鳴，「身處電信業，每天也在宣導防範詐騙，有些人一直反覆被詐騙也無所謂，可能真的某些台灣人太有錢」、「有時候自以為聰明的人最容易被騙」、「裝睡的人叫不醒」、「我覺得銀行這樣真的很好！賺錢不容易啊！有些人就是不聽勸」、「好多有錢人，怎麼隨隨便便都有幾百萬可以被騙」。

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