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影／攀談套交情藉口換零錢 新北雞蛋糕闆娘遭騙3500
黃姓男子前天在新北市永和區1間脆皮雞蛋糕攤與老闆娘攀談套交情，藉口換零錢，連同購買的雞蛋糕，讓好心雞蛋糕老闆娘遭騙共損失3500元。警方現已鎖定涉案男子身分全力追緝中。
網路社群「我是永和人」前天有受害脆皮雞蛋糕攤老闆娘以標題「此人全台詐騙通緝犯，店家請小心，不要再有人受騙」發文留言，還附上店內監視器畫面，提醒近店家注意不要受騙。
位於永和區國光路的脆皮雞蛋糕老闆娘表示，這名戴眼鏡，身裁胖胖的中年男前天先來訂3份大份雞蛋糕，趁她在烤雞蛋糕的過程中閒聊，假裝接到電話，再謊稱媽媽是菜市場的攤商，詢問可否先跟她拿零錢去找零，總共騙走3500元，還帶走1份剛烤好的雞蛋糕。
老闆娘說，借錢男子有留下電話，事後電話去詢問，才知對方是1名女子，還說，近來常常有人留她的電話訂餐，也讓她十分困擾。
轄區永和警方獲報後，查出涉案黃姓男子（42歲）因涉詐欺案已被桃園地檢署發布通緝中，目前已鎖定黃男子身分全力追緝中。
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