大馬車手來台2天面交362萬、疑遭黑吃黑搶走132萬 都沒好下場

馬來西亞籍黃姓車手去年9月間入境來台，隔天隨即上工，擔任取款車手，2天內在台南佳里、善化及永康3地共面交362萬，但他與林姓女監控手第3趟轉交132萬贓款，遭陳、趙姓男子搶走，2人被帶往高雄拷問，警方到場才脫困，陳、趙落網。法官依詐欺取財分判黃、林女5年、6年4月，陳、趙犯搶奪他人財物罪分處1年6月、1年2月。

馬來西亞國籍的黃姓男子經人介紹來台擔任車手，可獲得面交得手贓款0.5至1%高額報酬，去年9月17日入境後，隨即經由監控手林姓女子安排搭車購買筆、印泥等詐欺工具，並轉交工作機在群組中教導他，至超商列印及偽造收據及識別證等，林女每日可獲5000元報酬。

他隔天中午隨即上工，前往台南市佳里區面交被害人80萬元後，依指示將贓款放置林女駕駛轎車後車廂，轉交詐欺集團上游。

19日上午10時50分許，他又依指示前往善化區另名被害人面交150萬元，並以相同手法將贓款轉交給上游。同日下午4時30分許，他轉往永康區第3名被害人住處外面交132萬元得手，沒想到林女等人開車前往接收贓款時，遭陳姓開車搭載蔡姓、趙姓男子等人疑遭黑吃黑搶走該筆贓款。

林女接獲指示追趕及衝撞該車，她不願衝撞該車，與黃等人會合後，被帶往高雄摩鐵內遭集團成員出手毆打，質問「是不是妳搶的」、「妳有沒叫人來拿錢」、「我沒耐心了，錢到底是不是妳拿的」等語，並警告「妳最好是承認哦」、「不要等到事情嚴重了才承認」等語。