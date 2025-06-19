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影／詐欺通緝犯假賣張學友韓流GD門票 歌迷設套報警逮人
高雄朱姓男子被控假賣演唱會門票騙錢，經多縣市檢方發布通緝。受騙歌迷發現他又在網路重施故技，稱可以搶到「韓流教主」GD權志龍(G-Dragon)的演唱會門票，約他買票起糾紛，警方到場查出他通緝，逮捕他歸案。
據了解，朱姓男子（40歲）今年在歌手張學友演唱會開始售票後，便以能夠搶到公關票方式，涉嫌誆騙歌迷先付款，但收款後避不見面，令買票歌迷受騙。
1名溫姓歌迷近日又發現有人在網路利用同手法行騙，便與朱姓男子相約昨天中午在高雄市前金區中華三路與中正四路碰面交錢，買「韓流教主」GD權志龍的演唱會門票，雙方碰面後起糾紛。
新興警分局員警據報趕到場，朱男拔腿要跑，立即攔阻朱男。溫姓歌迷指控朱男假賣演唱會門票騙錢，警方查證朱男身分，發現他涉多樁詐欺案，分別由高雄、橋頭、台中、新北等院、檢發發布通緝，立即逮捕朱男，解送歸案。
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