檢警再破不動產抵押投資詐騙 金主一家3口全列被告交保

檢警再破不動產抵押詐騙。男子徐彰德被控與詐團勾結當貸款金主，透過不動產設定抵押權，向落入詐團圈套的民眾收取高額利息，有被害人遭詐600萬向警方報案，警方昨天針對金主端部分搜索約談6人到案，台北地檢署複訊後依加重詐欺罪命徐彰德30萬交保、限制出境出海。

同案約談包括徐彰德父親徐進和30萬元交保、母親李其紜10萬元交保、金主端仲介顏智云10萬交保、被害人端仲介簡廷宇10萬交保、均限制出境出海；另名被告陳凱倫則限制出境出海。

據調查警，有詐騙集團誘騙被害人加入投資群組，騙稱可投資獲利，被害人信以為真支付款項後，想先拿到獲利金入袋為安，詐團又要被害人繳交保證金方能出金，但被害人手頭現金不足，這時則由簡廷宇出面當中人，誘騙被害人同意將不動產設定抵押權向徐彰德借錢，徐彰德這方由顏智云出面接洽，強調可快速撥款，沒有銀行複雜的審核流程，藉此在放款過程中收取高額利息、代書費或服務費等。

有被害人遭受假投資詐騙後，又被誘騙抵押不動產貸款，且若不依約支付利息，不動產恐遭過戶或法拍，憤而向松山警分局報案，警方報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。專案小組蒐證認定是典型的房屋詐騙，昨天搜索4處地點，扣押手機、借貸契約等證物，帶回6人詢問，循線追查上游詐團身分。