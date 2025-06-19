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Threads冒出詐騙廣告 數發部討論是否納管

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

數發部長黃彥男表示，Threads近期有廣告功能，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。 記者胡經周／攝影
數發部長黃彥男表示，Threads近期有廣告功能，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。 記者胡經周／攝影

社群媒體Threads今年四月開放廣告欄位之後，詐騙案件開始浮現，立委憂心Threads成為詐騙新溫床，要求數發部必須納管，數發部昨回應，內部已討論是否納管。

立法院交通委員會昨邀數發部長黃彥男針對「推動ＡＩ之產業發展政策」專題報告。林國成、洪孟楷等在野黨立委關切Threads納管議題，黃彥男表示，Threads近期有廣告功能，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。

數發部先前已公告納管Meta、Instagram、Google、YouTube、TikTok、LINE等六大社群平台。Meta旗下另一社群平台Threads則未在納管之列，但Meta四月底開放Threads廣告投放後，詐騙廣告也隨之而來。

林國成質疑，為何數發部已經納管六大平台，卻獨缺Threads不管？數發部數產署長林俊秀指出，Threads過去沒有上架廣告，是今年才上架廣告，數發部也已經迅速討論，檢討納管議題。

洪孟楷則表示，今年五月全台受理詐欺案高達一點六萬件，詐騙金額高達八十七億元。Meta的詐騙廣告訊息層出不窮，明明Meta可以源頭管理，卻不自律，反而讓台灣的警察、數發部人員幫他們巡邏，看到有問題的廣告內容，還得要求趕快下架，「這不是本末倒置？」

此外，針對Meta美國總部高層預計七月來台拜會政府高層一事，黃彥男指出，一直以來都有和Meta討論如何進行源頭管理，也要求Meta必須採行實名制，以降低詐騙廣告投放。數發部政務次長林宜敬則說，Meta的詐騙廣告主要是使用者開設粉專並貼出詐騙廣告，但外界只會看到詐騙廣告的結果，看不到上面帳號的問題，這次找Meta高層來台，是希望討論帳號管理議題。

詐騙 詐欺 納管 社群 數發部 廣告 平台 Threads Meta

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