行政輔導先行…少年涉詐多裁定保護管束 但少輔會人力不足

少年涉詐被查獲多裁定保護處分，犯罪代價過低，各地少年輔導委員會也被質疑人力不足。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

少年涉詐欺案人數上升，成為少年犯罪主要類型。警方分析，調查少年案件須報少年法院核發令狀，無法由檢察官統一指揮偵辦，且少年涉詐被查獲多裁定保護管束，犯罪代價過低，少年輔導委員會也被質疑人力不足。

警方追查詐團，若要對少年搜索或強制帶人，須向少年法院報請核發搜索票、同行書，無法由承辦檢察官統一指揮偵辦。依少年事件處理法，除非犯罪情節重大，少年法院認少年觸犯刑罰法律，犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，才會裁定移送檢方；受限詐欺刑度，少年涉詐多被少年法庭裁定保護處分，施以輔導或感化教育。

官警說，「切割式」辦案影響偵查，少年被查獲也不痛不癢，「感受不到被處罰」，少年輔導是關鍵，但少輔會非司法單位，輔導不具強制力，且人力不足。

據統計，各地少輔會輔導人力二六一人，以中央政府強化社會安全網計畫經費進用一四八人，但各地方都缺人。