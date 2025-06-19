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少年犯罪創新高…社工輔導後 轉身回幫派

聯合報／ 記者林孟潔廖炳棋／台北報導

少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法的曝險少年由「行政輔導先行」。圖為警方查獲涉詐青少年。 圖／警方提供
少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法的曝險少年由「行政輔導先行」。圖為警方查獲涉詐青少年。 圖／警方提供

少年事件處理法二○二三年修正上路，有偏差行為但未觸法曝險少年由「行政輔導先行」，先由各縣市少輔會處理，不送少年法院，盼及時拉住觸法邊緣少年一把，但根據警方統計，青少年刑案嫌疑人次創歷年新高，司法院力主修法的行政輔導先行機制成效遭質疑。

行政輔導先行立法理想，是要讓涉案情節輕重不同曝險少年「分級」處理，不用進入少年法庭，不輕易被貼上犯罪標籤，其中，所謂「曝險少年」包括無故攜帶危險器械、施用毒品迷幻藥品、有預備犯罪或犯罪未遂不罰等，均是先交由少輔會，輔導未果才會請求少年法院接手。

司法院官員說，自行政輔導先行新制施行開始至去年底，各縣市少輔會已輔導超過四千人，其中二七八一人仍在案輔導中，逾一千人已結案，其中僅四十八人輔導無效請求少年法院接手，可見行政輔導先行仍有效果。

不過，各地少輔會的社工卻有不同心聲，有輔導人員常面臨找不到曝險少年、家長也不配合等情形；中南部也有少輔會的社工指出，司法院高官說要幫曝險少年媒合工作，但常見的是少年轉身離開不久，就由幫派人士接走，甚至以出國工作為誘因，吸引不少失去家庭溫暖的少年。

有少年車手被警方逮捕後說，家裡沒大人，跟著詐團有錢賺、若一路從車手頭混到詐團老大，還可賺大錢買豪宅、開名車。

有法官及少年觀護所人員依實務經驗指出，少年案件量確實不減反增，少年犯罪人口率逐漸攀升，從二○一九年每十萬少年中有七○五名犯罪嫌疑人，二○二○年為七九四人，直到二○二三年為九一九人，去年則是九五一人，司法院也統計去年少年事件收案近二萬九千件，較二○二三年微增。

官員指出，少年心智尚未成熟，在還沒有觸犯刑法前，能預防性、適時地將曝險少年拉離不友善環境，長時間來看是能有效的降低少年犯罪率，健全少年的成長，盼能給少輔會多一點人力及資源，讓曝險少年在誤入歧途前止步。

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