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成詐團主力… 學者：少年淪最佳「工具人」 應斬斷黑幫除根

聯合報／ 記者蔣永佑林伯驊李宗祐／連線報導

少年事件處理法「行政輔導先行」施行2年，少年犯罪卻不斷攀升，尤其幫派利用未成年從事詐欺日益嚴重。 圖／聯合報系資料照片
少年事件處理法「行政輔導先行」施行2年，少年犯罪卻不斷攀升，尤其幫派利用未成年從事詐欺日益嚴重。 圖／聯合報系資料照片

少年事件處理法新制上路兩年，不僅少年刑事犯人數創新高，還成為詐團主力。檢方提醒，現今新興幫派靠搞詐騙動輒賺得非法所得數億元，直接砸錢吸收少年比發展組織還快，少事法不修不行；學者也點出，少年犯激增只是結果，只有往上溯源將組織根除，才能斬草除根。

一位重大刑案專組主任檢察官表示，少年血氣方剛，膽子大又好操控，就算犯案被抓到，不僅備受保護還刑期短，連安家費都比較省，「這麼好用誰不用？」自然成為幫派最愛的犯罪「工具人」。

打詐只抓最末端小咖應付績效」

現今少年犯參與犯罪類型早已無所不包，從街頭鬥毆、砸店打人到開槍尋仇、買凶殺人都所在多有，司法院對於未成年人犯罪費盡心思處處保護，認為少年只是「迷途羔羊」的心態，實在過於鄉愿。

警大刑事警察系教授林裕順則指出，審、檢、警、調全部都已經被詐騙案拖垮，但所有人因為政府打詐的政策大方向，流於追逐績效，全部跑去抓一些最末端的收水和車手來應付績效，完全無助真正的打詐。

「犯罪組織不除 永遠有新血加入」

林裕順說，打詐必須從根源著手，詐團成員或車手是不是少年倒是其次，重點在上面的組織，只要組織不除又能賺大錢，永遠不愁沒有新血加入。但現在大家礙於績效壓力，通通選擇抓詐團末端的小咖充數，沒有人肯花時間佈線，真正的向上溯源瓦解組織，變成「每個人都知道這些車手上面有組織，但沒人想碰，也無法可辦。」

林裕順認為，組織犯罪條例應該要修，因為現有法條只能加重原本的刑責，卻難在溯源上有所幫助。同時，他也疾呼台灣應比照日本制訂「暴力團對策法」，全面掐死幫派金流，讓幫派無法花錢養小弟，少年犯參與幫派犯罪或詐騙集團的情形就會自然萎縮。

「應審視司法懲戒性是否不夠」

中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆鄭瑞隆指出，不法集團也看準少年不會遭受嚴厲刑事處分，常利用少年當詐團車手、甚至鬥毆圍事，儼然形成一種「不能拿我怎麼樣」、「要犯罪趁少年」錯誤心態。

鄭瑞隆指出，對於少部分較頑劣少年不能一視同仁，要審視少年刑事司法制度的懲戒性、威嚇性是否不夠，否則年限一到塗銷前科，當他們又再度犯罪，相關身心治療及行為處遇單位做專業評估，完全沒前置資訊可參酌，最終變成只能進行盲眼評估及判斷再犯風險，對專業治療相當不利。

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