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台南政二代、前副市長之子涉吸金上億落網 檢方聲押禁見

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，疑吸金上億元，還企圖出境，遭檢方境管；顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，顏純左今中午趕到警局會面，顏大鈞落淚向父母道歉，檢方複訊後向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署今晚6時許指出，檢方偵辦顏姓被告涉犯刑法詐欺等案件，經檢察官依法核發拘票並指揮專案小組於昨晚拘提顏姓被告到案，經檢察官於今日訊問顏姓被告後，認其犯嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，顏大鈞昨晚看到拘票，聽到自己涉嫌詐欺、銀行法等案件，並未抗拒，配合被警方帶回；警方依程序通知他的父親顏純左到台南市刑事警察大隊簽立逮捕通知書，顏純左與妻子在今中午診所休息時，趕往簽署，並與兒子以及律師交談，下午診所未再營業。

據掌握，顏大鈞對於父親被自己連累而登上媒體版面，流淚道歉，同時解釋沒有利用「政二代」、父親是賴清德總統副市長或自己與台南市長黃偉哲、市府官員、議員等關係，在外走動吸金；他知道這幾天債主、檢警都在找他，煩惱到睡不著、吃不下飯，一周瘦了5公斤。

據側面了解，顏大鈞向父母解釋沒有用「賴清德是我乾爹」的名義吸金，也沒有打著父親名號，都是向熟人、朋友借錢投資；他也沒有要奢華炫富，有些社群媒體上的影片、是他人拍攝描述並標註他，他是被動露出；顏純左勸兒子要勇敢面對，隨後請律師協助處理。

對於吸金疑雲，顏大鈞則解釋是有跟友人借錢投資或周轉自己的事業，每個月都有在還錢；但因借太多，共借了多少錢，自己也不太清楚。另外，有些人開的利息太高，甚至如同高利貸，他近日逐漸還不出來，壓力很大，才想出國散散心，並不是要逃跑、不面對。

顏大鈞本月11日晚間企圖高雄小港機場要出境被移民署攔下，當時因尚未持有拘票，顏獲放行，人間蒸發；顏發現自己遭檢警偵辦，十分緊張，近日都在高雄、台南出沒，他不敢使用自己手機，還一直變換車輛，每天的落腳處都不一樣，行蹤極難掌握。

檢方在顏大鈞企圖出境後，緊急核發拘票，台南市刑大會同麻豆分局，連日追查顏的行蹤，不斷從他離開小港機場後，調閱沿線監視器畫面，逐步描繪出顏的移動軌跡；由於顏這二天藏身在華平路日租套房，警方掌握後，昨晚立即前往埋伏，當顏現身時，隨即上前逮人。

顏被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資；警方目前共接獲5人報案，損失金額累計4100萬元，警方詢問後，依詐欺、銀行法移送台南地檢署。

被害人指控，今年4月間顏大鈞突不知去向，公司及妻子經營的麵包店都人去樓空；其中張姓男子報案指損失860萬元，陳姓男子則說被遊說投資當鋪生意，顏卻以投資不當失利為由，未如期歸還本金，損失670萬元。

被害人指控，顏會拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利；顏拿著大家血汗錢擺闊、過炫富生活，有些人資產被掏空已快活不下去，曾經詢問顏純左，顏純左僅表示依司法途徑處理；如今被害人已組成自救會，至少七人認為被顏詐騙，損失逾一點五億元，近日將陸續提告。

顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／翻攝
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／翻攝
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏純左日前用簡訊回應「大鈞對外宣稱賴總統是他的乾爹一事，我事先不知情，直到媒體報導我才知道，在這裡跟賴總統表示12萬分道歉」。記者萬于甄／翻攝
顏純左日前用簡訊回應「大鈞對外宣稱賴總統是他的乾爹一事，我事先不知情，直到媒體報導我才知道，在這裡跟賴總統表示12萬分道歉」。記者萬于甄／翻攝
顏純左日前照常看診但不願面對媒體，僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」，並向兒子顏大鈞喊話「面對司法、面對債權人」。記者萬于甄／翻攝
顏純左日前照常看診但不願面對媒體，僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」，並向兒子顏大鈞喊話「面對司法、面對債權人」。記者萬于甄／翻攝
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影
顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，要求等律師到場才製作筆錄，警方今天上午10時開始詢問，下午2時許將他移送台南地檢署。記者袁志豪／攝影

顏純左 顏大鈞

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