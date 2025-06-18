誤信投資群組遭詐百萬退休金 8旬翁配合警釣出車手搭檔
桃園市一名80歲蔣姓男子誤信股票投資群組，交出百萬元退休金給假投資專員，直到對方又再要求支付27萬元領紅利，友人發現異狀報警。警方獲報後請蔣男與對方面交，當場逮捕車手28歲黃姓男子及監控的20歲賴姓男子，依法移請偵辦。
桃園警分局埔子派出所昨下午4時許接獲民眾報案，表示友人蔣姓友人誤信投資群組，將百萬元退休金交給詐騙集團，對方食髓知味又要他再交27萬元才能領紅利，對此員警聯繫上蔣男說明已遭詐騙，請對方配合警方查緝。
對此蔣男與28歲黃姓車手相約在蘆竹區南竹路超商交款，黃男出面收款正在辦「手續」時，被員警一把揪住脖子壓制逮捕並起獲偽造員工證等物品，員警迅速確認在外監控的同夥20歲賴姓男子，賴男見情況不妙正打算開車落跑，被員警攔下喝令下車配合盤檢，賴男還裝傻只是要開車離開不知員警為何攔他，經員警詳細查問確認其為監控手，負責接應及監控車手，全案依法移請偵辦，後續將擴大追查幕後集團。
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