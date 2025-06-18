誤信投資群組遭詐百萬退休金 8旬翁配合警釣出車手搭檔

桃園市一名80歲蔣姓男子誤信股票投資群組，交出百萬元退休金給假投資專員，直到對方又再要求支付27萬元領紅利，友人發現異狀報警。警方獲報後請蔣男與對方面交，當場逮捕車手28歲黃姓男子及監控的20歲賴姓男子，依法移請偵辦。

桃園警分局埔子派出所昨下午4時許接獲民眾報案，表示友人蔣姓友人誤信投資群組，將百萬元退休金交給詐騙集團，對方食髓知味又要他再交27萬元才能領紅利，對此員警聯繫上蔣男說明已遭詐騙，請對方配合警方查緝。