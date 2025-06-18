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建商以高利潤找人投資建案卻失聯 雲林傳12人受害被騙7千餘萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉有建商以投資建案、合建房屋名義，稱可獲得高額利潤找人投資，溫姓男子陸續投入1900萬元，但今年3月起建商失聯，承諾每季分紅也無下文，溫男在網路發文，竟有多人回應曾受騙，已有12人組成自救會，進行訴訟程序中。

溫姓男子表示，許姓建商多年前在麥寮鄉興建房屋並找人投資，他曾受邀投資並獲利，去年許姓建商再次找他投資建案，稱可獲得30至50％利潤，他投入1千萬元後，建商改口稱每季分紅9%，他再投資900萬元。

今年初朋友示警，指許姓建商疑似博弈積欠債務，他立刻聯繫，沒想到已聯絡不到他人，說好的紅利也無下文，他在臉書社團提醒大家小心，竟有多人留言曾受害，目前12人組成自救會。

溫男表示，目前12人粗估受騙總額約7350萬元，已透過司法途徑救濟，但建商已失聯多月，盼其能出面解決。雲林地檢署表示，已收到警方移送並分案偵辦中。

雲林縣麥寮鄉有建商以投資建案、合建房屋名義，稱可獲得高額利潤找人投資，溫姓男子陸續投入1900萬元，但今年3月起建商失聯，承諾每季分紅也無下文，溫男在網路發文，竟有多人回應曾受騙，已有12人組成自救會，全案進入訴訟程序。圖／本報資料照
雲林縣麥寮鄉有建商以投資建案、合建房屋名義，稱可獲得高額利潤找人投資，溫姓男子陸續投入1900萬元，但今年3月起建商失聯，承諾每季分紅也無下文，溫男在網路發文，竟有多人回應曾受騙，已有12人組成自救會，全案進入訴訟程序。圖／本報資料照

雲林 自救會 多人

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