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花蓮老翁遭騙900多萬 詐團還要騙100萬保證金車手落網

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮70歲吳姓老翁誤信假投資廣告，被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方獲報現場逮捕40歲施姓車手，查扣犯案用手機2支、假工作證、1萬5千元及相關收據等證物，全案依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局指出，吳姓老翁在網路上誤信「保證獲利」的假投資廣告，陸續被騙900多萬元，16日詐團食髓知味，再次指示車手至指定地點收取100萬元「保證金」。警方得知後與被害人合作布局，當車手現身取款時，埋伏員警果斷出擊，順利將人逮捕。

警方初步檢視車手手機內資料，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織資訊，將擴大偵辦溯源分析，遏止詐騙源頭。

吉安警分局長陳盈元表示，網路常會有假投資詐騙，提醒民眾不要輕信網路上的「保證獲利」或「高獲利」等話術。如遇詐騙相關問題，也可前往「打詐儀表板」網站，獲得近期詐騙趨勢及案例分析，同時呼籲民眾接獲可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，守護財產安全。

花蓮吳姓老翁誤信假投資廣告，被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方獲報現場逮捕40歲施姓車手。圖／吉安警分局提供
花蓮吳姓老翁誤信假投資廣告，被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方獲報現場逮捕40歲施姓車手。圖／吉安警分局提供
花蓮吳姓老翁被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方逮捕施姓車手。圖／吉安警分局提供
花蓮吳姓老翁被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方逮捕施姓車手。圖／吉安警分局提供

車手 詐騙 網路

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