花蓮老翁遭騙900多萬 詐團還要騙100萬保證金車手落網

花蓮70歲吳姓老翁誤信假投資廣告，被詐騙高達900多萬元，詐團還指示車手收取100萬元，警方獲報現場逮捕40歲施姓車手，查扣犯案用手機2支、假工作證、1萬5千元及相關收據等證物，全案依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局指出，吳姓老翁在網路上誤信「保證獲利」的假投資廣告，陸續被騙900多萬元，16日詐團食髓知味，再次指示車手至指定地點收取100萬元「保證金」。警方得知後與被害人合作布局，當車手現身取款時，埋伏員警果斷出擊，順利將人逮捕。

警方初步檢視車手手機內資料，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織資訊，將擴大偵辦溯源分析，遏止詐騙源頭。