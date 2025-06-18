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複合式詐騙吃乾抹淨 他230萬存款被騙又交出7兩黃金

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市郭姓男子遇上「複合式」詐騙，先是接到「假外甥」來電借錢，領出80萬元存款匯出去，再解除150萬元定存匯款。詐團得手後，又冒稱銀行人員，指他匯出150萬元被騙了，接著假165專線、假檢警出面，要求他辦理「資產公證」，騙他再交出7兩多的黃金，損失慘重。

基隆市警局今天公布今年5月間詐欺案件受理情形，市警局長林信雄說，與4月比較案件增加5%，財損金額增加35%。手法仍以假投資居多，占15.9%，網路購物詐騙12.1%居次，假交友則占11.7%。

林信雄表示，市警局昨天已與4家金融機構簽訂反詐騙合作意向書，商定高關懷保護對象名單制度運作機制，加強警銀聯防成效。今年1至5月間基隆警銀聯手，已成功攔阻詐騙101件，攔阻金額超過8000萬元。

郭姓男子今天說出自己被騙的過程，希望能幫助其他人不要被騙。他說，4月28日傍晚他姊姊來找他，指外甥有事要找他。因為是姊姊交代的，聲音也很像就相信了。對方要求加LINE好友，後來兩人都用LINE傳訊息聯繫。

隔天假外甥傳訊息說，急需一筆錢還債，因為人在國外不方便（真外甥確實在國外），請他先幫忙匯款至債主的帳戶，因為說詞合情合理，他信以為真，分兩次各匯40萬元給對方。假外甥後來又開口幫忙，成功說服他到銀行解除150萬元定存，再匯進指定帳戶。

先後共匯出230萬元後，郭男接到自稱銀行人員的電話，指他匯出150萬元的帳戶涉及詐騙案，要他打「165」專線求助，並利用他心神不寧時，表示可以把電話轉接到165。接通後，他又輾轉和警察、檢察官通電話，對方詢問他銀行存款狀況，並說「偵查不公開」，約束他不能對旁人說這件事。

郭男跟假檢察官說，現在只靠每月2萬多元的勞工退休金過生活，名下存款230萬元都已匯出，所剩無幾。交談過程中，郭男提到家中還有1面5兩重金條和一些金飾，對方指他涉案，要求帶金子到台北司法機關交付公證。他因未警覺遇上詐騙集團，還在煩惱怎麼會這麼麻煩，對方說有同仁休假會回基隆，要他面交給對方，他就把7兩多的金子交給對方。

郭男至今仍很納悶，為何詐騙集團成員的聲音能騙過他姊姊，連帶他也跟著受騙。真外甥5月2日晚上看到媽媽用LINE，傳一張匯款單給他，加上郭男的外甥女事後得知，「舅舅匯款替弟弟還債」，聯絡弟弟確認，他才知道那些跟他聯絡的外甥、銀行員、165人員、警察、檢察官全部是假的。

基隆市郭姓男子（左）遇上「複合式」詐騙，先是「假外甥」借錢共匯出230萬元，接著又被指涉詐欺案，交出家中7兩多的黃金，損失慘重。記者邱瑞杰／攝影
基隆市郭姓男子（左）遇上「複合式」詐騙，先是「假外甥」借錢共匯出230萬元，接著又被指涉詐欺案，交出家中7兩多的黃金，損失慘重。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局長林信雄（中）今天表示，市警局已與4家金融機構簽訂反詐騙合作意向書，商定高關懷保護對象名單制度運作機制，加強警銀聯防成效。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局長林信雄（中）今天表示，市警局已與4家金融機構簽訂反詐騙合作意向書，商定高關懷保護對象名單制度運作機制，加強警銀聯防成效。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團 檢察官 基隆

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