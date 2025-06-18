退休男投資股票被騙4百萬 中年女車手被逮自稱幣商業務
台北市退休李姓男子投資股票被騙面交403萬元，發現無法出金報案，警方透過他相約詐騙集團面交，逮捕到場取款車手江姓女子，她自稱虛擬貨幣商業務，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送。
警方調查，退休61歲李姓男子今年初使用交友軟體結識女網友，被慫恿加入LINE股票投資群組，3至4月在北市信義區住家附近某超商，面交4次共403萬元，因無法出金發覺受騙，本月11日晚間赴信義警分局吳興街派出所報案。
員警指導李與詐團聯繫，相約隔天中午在超商旁巷道交付150萬元，39歲江姓女子到場取款被埋伏員警逮獲。她稱，在TikTok認識網友，對方介紹工作，負責送精品及收錢兌換虛幣業務，不知是詐欺。
警方查扣江的手機，初步調查在北部已取款6次，金額尚待釐清，這次是首次向李取款，詢後移送，並追查向李取款的其他車手。
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