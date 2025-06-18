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【有片】假投資詐退休金！所長馮清豪識破騙局率隊逮2車手

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警分局埔子派出所警員王孝慈昨(16)日16時許接獲民眾報案，表示80歲的友人因誤信投資群組，將百萬元的退休金交給詐騙集團，對方食髓知味又要他再交27萬元才能領紅利，雙方約在蘆竹區南竹路上的超商交款，員警向被害人說明已遭詐騙，請其配合警方查緝。由所長馮清豪組成專案小組前往查緝，最終成功逮捕兩名車手，展現警方打擊詐騙的決心與行動力。

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警方成功逮捕兩名車手。圖：讀者提供

據悉，被害人與28歲的黃姓車手相約在超商交款，黃男出面收款正在辦｢手續｣時，被員警一把揪住脖子壓制逮捕並起獲偽造員工證等物品，並迅速確認在外監控的同夥20歲的賴姓男子，賴男見情況不妙正打算開車落跑，被員警攔下喝令下車配合盤檢，賴男質疑只是要開車離開不知員警為何攔他，經員警詳細查問確認其為監控手，負責接應及監控車手，全案依法移請偵辦，後續將擴大追查幕後集團，將其徹底消滅。

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員警一把揪住車手脖子壓制逮捕並起獲偽造員工證等物品。圖：讀者提供

桃園分局呼籲民眾投資理財應循正當管道，切勿相信未經查證之不實訊息，遇有可疑狀況應立即通報警方，以免遭到詐騙而得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】假投資詐退休金！所長馮清豪識破騙局率隊逮2車手

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